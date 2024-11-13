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只向女醫師道歉 王鴻薇：我本該監督陳時中、王必勝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇昨日披露一組照片，行政院政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，並有穿著入時的女性相伴，卻引發照片中的女性當事人反彈。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇昨日披露一組照片，行政院政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，並有穿著入時的女性相伴，卻引發照片中的女性當事人反彈。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇昨日披露一組照片，指行政院政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，並有穿著入時的女性相伴。然而照片中的女性為醫師，引發反彈。王鴻薇今日表示，對於波及到女醫師她願意致歉，但她沒什麼好跟陳時中、王必勝道歉的，她本就該監督他們。

王鴻薇昨日披露，陳時中、王必勝於8月6日出席餐會，陳時中與女性一同進出。昨晚振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學表示，自己就是被拍到的其中一人，王鴻薇發文令人不快。王鴻薇昨日深夜也公開發文道歉。

王鴻薇今日表示，她昨晚看到參加晚宴的女醫師發文，表示該爆料令該醫師感到不快。她說，昨天是醫師節，而自己發臉書文，是要監督官員有無不當關係或政商關係，但她自己身為女性民代，對於波及到女醫師一事願意致歉。她不管在議會或立法院，自己仍會強力監督政府和官員有無違背民眾的託付、有無不當政商關係，強力監督會持續下去、不會鬆動。

針對女醫師被部分輿論質疑成「傳播妹」，等於王鴻薇身為女性，還給女性貼標籤，王鴻薇指出，自己臉書沒有出現「傳播妹」這個詞彙。她強調，「我沒有說的話不要塞到我嘴巴，如果發文對於女醫師有不愉快的感覺，我願意致歉」。她監督陳時中、王必勝，一人在民間機構，另一人在政府內任高官，「他們有沒有關係？餐敘中有沒有提到政策連結？難道不對嗎？」

王鴻薇表示，她願意為讓女醫師們不快而道歉，在臉書上有人指她應該跟王必勝、陳時中致歉。她表示，「我沒有什麼好跟陳時中、王必勝道歉的，因為我本來就應該監督他們。」必須反求諸己，求證應該要再嚴謹一些。現場有媒體高聲質問照片來源是哪裡，王鴻薇表示，有爆料者提供給她。

王鴻薇 醫師 陳時中

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