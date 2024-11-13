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影／財劃法議事錄表決通過 國民黨團籲政院盡快提版本
立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，周一進行「確認議事錄」，但綠營在會議一開始就提案「審查無效」，主張不確定議事錄；藍營要求表決，但會議主席、民進黨籍召委賴惠員不肯宣布表決，藍綠雙方一度爆發搶麥克風爭奪戰。賴惠員隨後宣布會議休息，財委會會議直到昨天下午「自動散會」。
財委會本周共有三天會，今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，藍綠立委一早就坐在會場上等待。會議一開始，主席賴惠員再度進行議事錄確認，雖然藍綠立委一度爭吵，但賴惠員在台上發言表示，議事錄這部份已經經過朝野協商，請大家不再吵。賴惠員最後進行議事錄表決，表決結果，民進黨團五票不敵國民黨團的七票，爭議多時的議事錄至此終於順利通過確認。
上周主持會議的國民黨立委陳玉珍表示，財劃法的確是需要修正，這25年來肥中央瘦地方的做法，讓地方自治都不能充分的發展，所以國民黨會繼續堅持財劃法。陳玉珍指出，今天已經確認議事錄，接著會進入一個月的冷凍期，希望行政院趕快提出院版的財劃法，如果真心想要修法的話，就趕快提出院版財劃法，她也呼籲民進黨團到時候在院會的時候要理性，如果大家意見不一致，就用民主的方式來表決，不要浪費大家這麼多時間。
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