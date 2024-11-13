快訊

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

打嗝怎麼辦，怎麼讓打嗝停止？偏方效果因人而異 醫指點1招非常有效

聽新聞
0:00 / 0:00

影／財劃法議事錄表決通過 國民黨團籲政院盡快提版本

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立法院財委會初審通過「財政收支劃分法」，今天上午經表決後順利通過確認議事錄。國民黨立院黨團在會場外召開記者會高喊「中央地方共贏、要修財劃法」口號。記者杜建重／攝影
立法院財委會初審通過「財政收支劃分法」，今天上午經表決後順利通過確認議事錄。國民黨立院黨團在會場外召開記者會高喊「中央地方共贏、要修財劃法」口號。記者杜建重／攝影

立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，周一進行「確認議事錄」，但綠營在會議一開始就提案「審查無效」，主張不確定議事錄；藍營要求表決，但會議主席、民進黨籍召委賴惠員不肯宣布表決，藍綠雙方一度爆發搶麥克風爭奪戰。賴惠員隨後宣布會議休息，財委會會議直到昨天下午「自動散會」。

財委會本周共有三天會，今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，藍綠立委一早就坐在會場上等待。會議一開始，主席賴惠員再度進行議事錄確認，雖然藍綠立委一度爭吵，但賴惠員在台上發言表示，議事錄這部份已經經過朝野協商，請大家不再吵。賴惠員最後進行議事錄表決，表決結果，民進黨團五票不敵國民黨團的七票，爭議多時的議事錄至此終於順利通過確認。

上周主持會議的國民黨立委陳玉珍表示，財劃法的確是需要修正，這25年來肥中央瘦地方的做法，讓地方自治都不能充分的發展，所以國民黨會繼續堅持財劃法。陳玉珍指出，今天已經確認議事錄，接著會進入一個月的冷凍期，希望行政院趕快提出院版的財劃法，如果真心想要修法的話，就趕快提出院版財劃法，她也呼籲民進黨團到時候在院會的時候要理性，如果大家意見不一致，就用民主的方式來表決，不要浪費大家這麼多時間。

立法院財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，主席賴惠員進行議事錄表決，民進黨團五票（圖）不敵國民黨團的七票。記者杜建重／攝影
立法院財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，主席賴惠員進行議事錄表決，民進黨團五票（圖）不敵國民黨團的七票。記者杜建重／攝影
立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，引爆朝野立委衝突。財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，國民黨立院黨團總召傅崐箕（右二）一早就在會場內與同黨立委交換意見，信心喊話。記者杜建重／攝影
立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，引爆朝野立委衝突。財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，國民黨立院黨團總召傅崐箕（右二）一早就在會場內與同黨立委交換意見，信心喊話。記者杜建重／攝影
立法院財委會初審「財政收支劃分法」引爆朝野立委衝突。財委會今天上午再度進行「確認議事錄」大戰，由於事前已經協商，國民黨立賴士葆（右）與主席民進黨立委賴惠員（左）在台上交換意見。記者杜建重／攝影
立法院財委會初審「財政收支劃分法」引爆朝野立委衝突。財委會今天上午再度進行「確認議事錄」大戰，由於事前已經協商，國民黨立賴士葆（右）與主席民進黨立委賴惠員（左）在台上交換意見。記者杜建重／攝影
立院財委會初審「財政收支劃分法」引爆朝野立委衝突，財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，民進黨團五票不敵國民黨團七票（圖），爭議多時的議事錄順利通過。記者杜建重／攝影
立院財委會初審「財政收支劃分法」引爆朝野立委衝突，財委會今天上午再度上演「確認議事錄」大戰，民進黨團五票不敵國民黨團七票（圖），爭議多時的議事錄順利通過。記者杜建重／攝影

國民黨 財劃法 賴惠員

延伸閱讀

藍綠喬好了 財劃法初審議事錄表決後確認

主動交保護費減籌碼 陳玉珍轟政府不懂跟大國談判

稱幫美國站衛兵 陳玉珍：應該付錢給中華民國

財劃法爭議宣布休息後遲未現身 藍委協尋主席賴惠員

相關新聞

柯文哲光頭應訊 10年前自爆曾因人生灰暗剃頭

台北地檢署持續偵辦京華城案，檢方七度提訊台北市前市長柯文哲，他今天首度以光頭造型走下囚車，在場守候的記者一度認不出來。其...

藍綠喬好了 財劃法初審議事錄表決後確認

立法院財政委員會6日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨遂在11日的委員會中反制，阻撓議事錄確認。不過，今日財委...

被問洪一中合適運動部長嗎？鄭英耀自薦「我也很適合」

體育署將升格為運動部，預計明年掛牌成立。針對首任運動部長人選，教育部長鄭英耀今天表示，目前心中沒有人選，自己很喜歡運動，...

美軍售灌單傾銷 馬文君：軍火商挾美政府以令民進黨

川普競選期間，喊出台灣要交「保護費」，川普一當選，就傳出台灣將花費5000億元購買美國軍備。立委馬文君說，美國軍火商「挾...

川普邀馬斯克掌政府效率部..朱立倫呼籲賴清德做這事

美國總統當選人川普持續公布內閣人選，除宣布福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。今天也宣布由特斯...

成立中道和平聯盟智庫 王金平盼促國內和諧、兩岸和平

立法院前院長王金平成立中道和平聯盟智庫，今日邀集跨黨派成員出席座談。王金平致詞時表示，國內政局混亂，10重，人民不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。