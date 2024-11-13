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黃珊珊反修憲法訴訟法 林思銘：藍白會持續溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立法院黨團書記長林思銘。圖／林思銘辦公室提供

民眾黨立委黃珊珊撰文，反對國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法。黃珊珊此舉，遂引藍白合是否可能生變的臆測。國民黨立法院黨團書記長林思銘今日說，藍白會繼續溝通，取得共識，發揮最大能量。

黃珊珊以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」。該文指出，翁曉玲的憲法訴訟法修法版本可能造成很多問題，其修法理由實務上也很少發生。進一步講，憲法法庭應如何運作，涉及中華民國憲法司法權，不宜以立法院修法予以限定司法權行使方式。

黃珊珊於文中表示，翁曉玲提案如果通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制司法權運作方式，因此她個人不支持此項修正內容。

林思銘表示，對於憲法訴訟法修法，國民黨堅持做對的事情，為了防止少數大法官就決定憲政裁判，重要憲法解釋由少數意見壟斷，對國家法治發展不妥。

林思銘強調，黃珊珊有其意見，但藍白會繼續溝通，取得共識，發揮最大能量。

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