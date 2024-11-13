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藍綠喬好了 財劃法初審議事錄表決後確認

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍表示，本來議場就必須按照民主程序，有不同意見就用表決處理。國民黨這次的團結讓民進黨看到，民進黨只好退讓，所以剛剛表決通過。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委陳玉珍表示，本來議場就必須按照民主程序，有不同意見就用表決處理。國民黨這次的團結讓民進黨看到，民進黨只好退讓，所以剛剛表決通過。記者屈彥辰／攝影

立法院財政委員會6日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨遂在11日的委員會中反制，阻撓議事錄確認。不過，今日財委會再開會，雖然民進黨仍主張6日會議審查程序無效，但在在野立委人數優勢下，透過表決確認6日議事錄。

6日立院財委會審查財劃法修法，朝野爆發肢體及口角衝突，因場面混亂，當時會議主席、國民黨籍召委陳玉珍於混亂之中，宣告全案出委員會並交協商，宣布散會。民進黨立委質疑陳玉珍違反審查程序，該次會議應屬無效。

11日因民進黨立委吳秉叡提案，表示6日會議因違反立法院職權行使法及議事規則，故不應確認議事錄，民進黨籍召委賴惠員還一度大搞失蹤，遂引發朝野衝突。立院財委會今日開會，普遍預期恐再有新一波衝突，不過今早開會氛圍平和。

據了解，傅崐萁有跟柯建銘講好，稍微表態一下，確認議事錄後繼續開會。不過，傅崐萁並未證實這樣的說法，僅笑笑說，民進黨抗爭劇碼就那樣。

賴惠員表示，過去也有不確定議事錄的情況繼續開會，國民黨立委羅明才、前立委曾銘宗擔任財委會召委時，也發生過這樣的狀況。審查報告已送出去，是否確定議事錄沒有什麼疑義。一眾國民黨立委對此表示有意見。

賴惠員說，議案審查程序違法，本次會議審查結果應屬無效，未依規定記載，應不予確定。國民黨立委表示異議。有民進黨立委認為上次審查程序無效，議事錄應不予確定。國民黨立委再次表示異議，賴惠員此時說，有協商過了，大家就順著走，就是要開會。賴惠員提議表決，最後國民黨以人數優勢否決民進黨立委提案。

陳玉珍會後說，本來議場就必須按照民主程序，有不同意見就用表決處理。國民黨這次的團結讓民進黨看到，民進黨只好退讓，所以剛剛表決通過。財劃法本來就需要修正，25年來「肥中央，瘦地方」的做法，讓地方不能充分發展，所以國民黨會繼續堅持。

陳玉珍說，今天確認議事錄，審查報告也送出委員會，經過一個月協商期後，希望行政院趕快提出院版，如果真心想要修法就趕快提。呼籲民進黨一樣要理性，如果意見不一致，還是要用民主方式進行表決，不要浪費大家時間，開會時間應該要開會。

立法院財政委員會本周一因民進黨立委吳秉叡提案，表示6日會議因違反立法院職權行使法及議事規則，故不應確認議事錄，遂引發朝野衝突。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會本周一因民進黨立委吳秉叡提案，表示6日會議因違反立法院職權行使法及議事規則，故不應確認議事錄，遂引發朝野衝突。記者屈彥辰／攝影

國民黨 民進黨 立法院 賴惠員

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