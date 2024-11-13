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憲法法庭不能癱瘓停擺 台北律師公會：堅決反對憲法訴訟法修正草案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
台北律師公會。圖／翻攝自台北律師公會臉書
台北律師公會。圖／翻攝自台北律師公會臉書

立委翁曉玲等提出憲法訴訟法修正案，欲將大法官現有總額的規定改為法定總額，且將裁判門檻提高至法定總額的三分之二；台北律師公會發聲明表示，憲法法庭不能停擺，堅決反對通過修正草案，呼籲立委撤回提案、拒絕通過草案。

北律指出，司法院及憲法法庭功能在於維護政府權力分立、捍衛人民權利，是捍衛憲法的最後一道防線，不容因政治鬥爭而失去功能。翁曉玲

所提出、目前正在立法院審議的憲法訴訟法草案，將大法官現有總額框定為全額15人，不合理的提高大法官的參與評議門檻，並在大法官人數嚴重不足額的現況下癱瘓憲法法庭，草案傷害人權與民主發展，公會表達堅決反對立場。

北律表示，草案將大法官「現有總額」改為「法定總額 」，並要求須有法定總額3分之2，意即10人以上參與評議才能做出判決或暫時處分，草案對大法官缺額沒有任何過渡安排，若大法官因辭職、死亡、立法院遲不行使同意權等情形而少於10人，將因人數不足而完全無法開會評議與做成裁判。

聲明指出，大法官透過解釋憲法定紛止爭、保障人民基本權及維護憲政秩序的功能無疑將完全停擺，目前大法官因立法院未行使同意權而僅有 8名，若因草案通過而陷入癱瘓，將導致嚴重憲政危機。

北律認為，不管是過去大法官解釋或是現在憲法訴訟的時代，人民聲請解釋憲法的案件均占大宗。律師身為在野法曹，向來積極參與解釋憲法，透過個案踐行保障人權、實現社會正義及促進民主法治的使命。現有許多人民聲請憲法解釋案件正在憲法法庭審理中，其中不乏情況緊急的暫時處分案件，草案通過後將使人民案件無從獲得救濟，公會堅決反對此種以訴訟制度侵害人民權利的作法。

北律指出，目前行政權與立法權分屬不同政黨，彼此政治攻防也可想見，但不應以人民權利與憲政制度運行為籌碼。當下行政權與立法權間高度緊張，制度上更需司法權適時定紛止爭，確保各憲政機關均應依照憲法運作。一個癱瘓的憲法法庭將同時使立法權與行政權失去最後制衡的力量，而使不同政黨的傾軋更加劇烈而無法控制，嚴重戕害我國憲政秩序。

北律強調，基於權力分立制衡的維繫與人民權利的保障，公會反對此次憲法訴訟法修正草案，呼籲立法院各立法委員本於憲法職責撤回提案與拒絕通過草案，律師捍衛人權的使命沒有一刻停歇，而憲法法庭也一刻不能停擺。

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