快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

4800億對美軍購？顧立雄：符合作戰需求都會提出

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外媒報導我方將向美國提出E-2D預警機等軍購清單，國防部長顧立雄表示將依四大面向的需求提出。圖／美國海軍檔案照
外媒報導我方將向美國提出E-2D預警機等軍購清單，國防部長顧立雄表示將依四大面向的需求提出。圖／美國海軍檔案照

對於外媒報導我方可能在川普上任前後提出4800億元的軍購清單，以展現自我防衛決心，國防部長顧立雄今天在立法院表示，我方會根據建構不對稱戰力等四大面向來提出需求。不過對於特定的武器裝備，基於台美默契與慣例，不會主動對外說明。

顧立雄表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，相關符合我方作戰需求的，都會在制度性的軍事交流提出。顧立雄強調，我們現在就著重在四個面向，包括不對稱戰力的建構、強化作戰韌性、提升後備戰力、以及有效應對灰色地帶的應處，我們仍然會秉持這四個面向來跟美方溝通，提出符合這四個面向需求的武器。

顧立雄進一步指出，我方根據作戰的實際需要、財政裕度等，來考量，針對四大面與美方溝通，對未來的川普政府也是持續根據既有的軍事交流機制進行溝通、提出我們認為應該籌獲的武器裝備。

顧立雄說，我方的籌獲的管道是多元的，有可能是軍購、也可能是商購，至於特定的武器裝備方面，根據台美之間的默契及慣例，歷來我們都不會在公開知會國會之前做任何公開說明。

媒體追問我方除役的鷹式飛彈是否已經交付烏克蘭？顧立雄說，我方評估已經沒有戰備需求，已依照汰除規定處理，屬於美式裝備就根據美方要求移轉美方，交付之後就由美方自行決定如何處理。

台美 顧立雄

延伸閱讀

川普公布國安、國防人事 顧立雄：友台安排都樂觀其成

憂心美國大選變數 顧立雄：強化自我防衛能力和決心

新兵廁所開槍 顧立雄：實戰化訓練 隨身帶槍沒問題

美軍公開國軍接裝海馬士照片 顧立雄：會向美方反應

相關新聞

藍綠喬好了 財劃法初審議事錄表決後確認

立法院財政委員會6日在爭議聲中將財劃法修正草案送出委員會，民進黨遂在11日的委員會中反制，阻撓議事錄確認。不過，今日財委...

4800億對美軍購？顧立雄：符合作戰需求都會提出

對於外媒報導我方可能在川普上任前後提出4800億元的軍購清單，以展現自我防衛決心，國防部長顧立雄今天在立法院表示，我方會...

避風頭？公務員輕生引眾怒 勞長臨時向立院請假

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，在辦公室死亡爭議延燒。立院衛環委員會今舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制...

【專家之眼】陸配當立委爭議 賴政府想打破現狀

行之有年的規範兩岸互動法規，是穩定雙方關係的重要基礎。即便是中共，也多次提及「台灣地區有關規定」可知；蔡英文明白其中道理...

黃珊珊反修憲訴法 林思銘：藍白會持續溝通

民眾黨立委黃珊珊撰文，反對國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法。黃珊珊此舉，遂引藍白合是否可能生變的臆測。國民黨立法院黨團...

憲法法庭不能癱瘓停擺 台北律師公會：堅決反對憲法訴訟法修正草案

立委翁曉玲等提出憲法訴訟法修正案，欲將大法官現有總額的規定改為法定總額，且將裁判門檻提高至法定總額的三分之二；台北律師公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。