4800億對美軍購？顧立雄：符合作戰需求都會提出

對於外媒報導我方可能在川普上任前後提出4800億元的軍購清單，以展現自我防衛決心，國防部長顧立雄今天在立法院表示，我方會根據建構不對稱戰力等四大面向來提出需求。不過對於特定的武器裝備，基於台美默契與慣例，不會主動對外說明。

顧立雄表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，相關符合我方作戰需求的，都會在制度性的軍事交流提出。顧立雄強調，我們現在就著重在四個面向，包括不對稱戰力的建構、強化作戰韌性、提升後備戰力、以及有效應對灰色地帶的應處，我們仍然會秉持這四個面向來跟美方溝通，提出符合這四個面向需求的武器。

顧立雄進一步指出，我方根據作戰的實際需要、財政裕度等，來考量，針對四大面與美方溝通，對未來的川普政府也是持續根據既有的軍事交流機制進行溝通、提出我們認為應該籌獲的武器裝備。

顧立雄說，我方的籌獲的管道是多元的，有可能是軍購、也可能是商購，至於特定的武器裝備方面，根據台美之間的默契及慣例，歷來我們都不會在公開知會國會之前做任何公開說明。

媒體追問我方除役的鷹式飛彈是否已經交付烏克蘭？顧立雄說，我方評估已經沒有戰備需求，已依照汰除規定處理，屬於美式裝備就根據美方要求移轉美方，交付之後就由美方自行決定如何處理。