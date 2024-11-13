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避風頭？公務員輕生引眾怒 勞長臨時向立院請假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立院衛環委員會今舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行『有薪彈性親職假』的可行性」公聽會，甫上任的勞動部政務次長黃玲娜代打出席。記者葉冠妤／攝影
立院衛環委員會今舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行『有薪彈性親職假』的可行性」公聽會，甫上任的勞動部政務次長黃玲娜代打出席。記者葉冠妤／攝影

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，在辦公室死亡爭議延燒。立院衛環委員會今舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行『有薪彈性親職假』的可行性」公聽會。據悉，勞動部何佩珊原訂親自出席，前晚卻臨時以另有公務行程為由請假，改由甫上任不久的政務次長黃玲娜代打。

勞動力發展署員工之死，至今逾一周，傳聞甚囂塵上。勞動部也已經啟動行政調查，加入外部專家、員工代表組成調查小組，訪談分署不同層級員工、主管、家屬等以釐清真相，預定7至10個工作天完成調查報告，也就是說，最晚在21日前結果就會出爐、並對外公開。

據悉，何佩珊、勞動力發展署署長蔡孟良原訂親自出席今天衛環委員會的公聽會，卻在前天臨時告假，改由黃玲娜、發展署副署長陳世昌與會，疑因職場霸凌爭議案迴避公開露面。勞動部說，何部長今另有其他公務行程。

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何佩珊 勞動部 行程

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