【專家之眼】陸配當立委爭議 賴政府想打破現狀

行之有年的規範兩岸互動法規，是穩定雙方關係的重要基礎。即便是中共，也多次提及「台灣地區有關規定」可知；蔡英文明白其中道理，因此當選總統前堅稱會維持現狀，執政時談到兩岸議題，也指會依憲法與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》(以下簡稱《條例》)處理兩岸事務。然而，賴政府最近正透過陸配李貞秀可能補上民眾黨不分區立委一事，準備虛化憲法增修條文與《條例》，逐步實踐「新兩國論」。

據民眾黨黨內規則，現任不分區8席立委會在任滿兩年時辭職，由當初提名名單依序遞補。這使排第15名的李有機會補上。但賴政府官員說，「公職不能有雙重國籍」。如果雙方堅持下去，不僅掀動政潮，未來還可能挑動兩岸敏感神經。

陸委會官員稱，《條例》只保障參政權，就任公職要回到《國籍法》，而後者規定擔任公職不能有雙重國籍。李則反擊指出，要求她提出中華民國憲法不承認國家的「國籍放棄證明」，這在邏輯上不合理，除非民進黨修憲承認共產黨政權。

民眾黨聲援說，國民黨籍的陸配史雪燕，曾於2019年遞補擔任南投縣議員；也曾有陸配考公務員，分數到了，卻因入籍沒滿10年未錄取，滿10年後再上榜就可分發。

上述案例，皆依政府規定程序任職。而此類似事件在去年底立委選舉時，綠白就已經為徐春鶯案吵過一次。如今內政部附和陸委會表示，《國籍法》第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍。再指出，當事人應於就職日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件；簡言之，凡具有中華民國國籍以外國籍，均應放棄。

李是否有資格任立委？在她符合過去相關規定後提出質疑，是政治而非法律問題。因為我憲法增修條文將領土分為自由地區與大陸地區；上月陸委會官員提及馬祖東引是國之北疆，「這個嚴格來講是不符合中華民國憲法」，也是間接承認賴政府主張的「新兩國論」違憲。而《條例》即便其後多次修法，仍是承憲法意旨定義大陸地區為「指台灣地區以外之中華民國領土」、大陸地區人民是「指在大陸地區設有戶籍之人民」。理應無中華人民共和國存在空間，沒有承認該國籍問題。若有適法疑慮，也是個別法條出現扞格。

既有憲法框架也行之有年，官員又為何昨非今是呢？原因恐怕是賴政府講出兩國互不隸屬後，要順著兩國邏輯往外推進。但尷尬的是，茲事體大，陸委會有時又講兩岸互不隸屬。現在故意為難陸配，只是再度呈現立場矛盾而已。

講到茲事體大，讓官員立場矛盾，是因這牽涉法理台獨，事情可大可小。陸委會知道後面可能有不少麻煩，雖迎合上意，卻把決定的燙手山芋丟給其他機關。說事情可能大條，是因中共對我憲法及法律規定是有正視空間的。例如今年6月，中共發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，第2條第2項提及「台灣地區有關規定」。類似詞語也曾見諸中共高層口說，例如2012年3月，中共時任總書記胡錦濤談到「大陸和台灣同屬一個中國的事實沒有改變。確認這一事實，符合兩岸現行規定」；2020年1月，中共國台辦發言人也提及「…兩岸關係改善和發展的基礎是堅持體現一個中國原則的『九二共識』，這個共識是源自於雙方各自規定，不是大陸單方面強加於台灣的。」他們說的「規定」，主要就是憲法增修條文與《條例》，但現在賴政府卻不想再依相關規範處理兩岸事務。

至於說也可以是小事，是因存在綠白可能接受的結果。且看中共《國籍法》第九條規定，自願加入或取得外國國籍的，即自動喪失本國籍，第14條則確定國籍取得喪失，除第9條規定外，必須辦理申請手續。內政部要陸配「取得證明文件」，中共與我過去政府有相同理由，不會批准陸配以取得中華民國國籍為由申請放棄國籍，但想任立委之陸配若依循綠營邏輯，持中華民國護照，再引中共《國籍法》第9條自圓其說，不知會如何發展？當然立法院也可能要注意《條例》修法問題。

如果最後依「自圓其說」方式解決此事，看似皆大歡喜，但其實事件本可依原法辦理，賴政府卻偏吹皺一池春水，傷害了法治精神，而這是維持還是改變兩岸現狀？國人應該留意後續影響。