晶片驅動能見度 秘魯台商：當地媒體頂壓力宣傳台灣

秘魯APEC年會登場，秘魯台灣商會會長陳世堂觀察到，過去當地媒體遭受中方打壓，難以報導台灣新聞，但最近已經擋不住，變化關鍵點就在台灣因晶片能見度大增，讓他們願意「頂著壓力宣傳台灣」。

駐秘魯代表處為宣傳台灣半導體優勢，也在秘魯首都利馬市區選定6個交通要道設置「TAIWAN」字樣與晶片背景的電子螢幕廣告，盼凸顯台灣半導體、人工智慧（AI）及數位貿易強項。

亞太經濟合作會議（APEC）年會10日揭幕，各國領袖明天起將陸續飛抵秘魯首都利馬，台灣領袖代表、總統府資政林信義預計明天上午抵達。

全球21個經濟體代表團齊聚一堂，為利馬增添熱鬧氣氛，駐秘魯代表處也把握機會，從10月18日起至APEC活動結束為止的一個月間，在利馬市內6個重要交通要道的大型T霸投放電子螢幕廣告。

外交部表示，今年呼應APEC年會主題「賦權、包容、成長」，文宣廣告主標語為「Chip in with Taiwanfor Global Prosperity」，文宣設計圖以晶片IC版為背景，斗大TAIWAN字樣，「AI」兩字母特意加深，強調台灣半導體、AI及數位貿易強項。

為強化宣傳，其中一處大型廣告布幕，設在秘魯政府機關特區內的重要歷史建物Edificio Anglo Peruano頂樓上，該建築位於利馬舊城區英雄大道，與秘魯司法院比鄰，是前往總統府、國會、外交部等重要機關必經道路，為秘魯重要地標。

陳世堂接受媒體訪問表示，過去中國駐秘魯大使館、中資企業、國企等總是打壓台灣，連當地媒體也遭受打壓，「但最近擋不住」，台灣能見度大躍升。他指出，變化關鍵點就在台灣高科技晶片知名度響亮，順應全世界潮流，「台灣」這個名字在當地也頗獲認同。

秘魯主辦過3次APEC，陳世堂觀察到，今年當地媒體、電視台對台灣的報導明顯較往年多，因台灣晶片居全球領導地位，「大家是頂著壓力宣傳台灣」。