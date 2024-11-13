國際社會挺台參與INTERPOL 外交部：支持勝於以往

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
第92屆INTERPOL大會於4日到7日在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行。美聯社
第92屆INTERPOL大會於4日到7日在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行。美聯社

第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會甫落幕，外交部表示，我國爭取參與INTERPOL的訴求獲得逾70國的行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援，所獲國際支持更勝以往，誠摯感謝國際社會為台灣發出正義之聲。

外交部指出，今年我國友邦以多元方式為台灣仗義發聲，肯定我國在打擊犯罪方面的長期貢獻，強調將台灣納入全球打擊跨國犯罪體系至關重要，堅定支持我國參與INTERPOL。

友邦除致函及進洽INTERPOL主席及秘書長外，出席今年大會的貝里斯、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁代表團團長亦也錄製影片，呼籲支持台灣參與INTERPOL。

外交部提到，理念相近國家也持續在各種場合公開表達對我國爭取參與INTERPOL等國際組織的支持。「七大工業國集團」（G7）領袖峰會的聯合公報及外長會議會後的主席聲明，均重申支持台灣有意義參與國際組織，「英國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」及「法國與澳洲外交暨國防部長（2+2）會談」會後聯合聲明也強調對台灣國際參與的支持。

理念相近國家駐台機構也在社群媒體平台上展現支持。外交部指出，美國在台協會於官方臉書轉推我方推案影片，支持台灣實質且有意義參與國際社會，共同努力促進世界安全。澳洲駐台辦事處也在官方社群帳號上張貼我國推案主視覺聲援我案，並呼籲全球執法界積極合作打擊跨國犯罪。

外交部表示，各國立法部門的支持力道也相當強勁，歐洲議會、捷克參議院、荷蘭眾議院、聖克里斯多福及尼維斯及關島議會等通過決議支持台灣參與INTERPOL；「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）、澳洲參議院、加拿大眾議院、義大利眾議院及瓜地馬拉國會通過決議，支持台灣有意義參與國際組織。韓國、德國、丹麥、愛爾蘭、義大利、西班牙、拉脫維亞、愛沙尼亞、巴西、墨西哥、哥倫比亞等國的國會議員及各區域「福爾摩沙俱樂部」議員則分別以個別或聯名致函INTERPOL主席或秘書長的方式籲請INTERPOL接納台灣參與。

在國際媒體部分，內政部警政署刑事警察局長周幼偉的「攜手台灣，共創更安全的地球村」專文，以及外館投書、館長受訪及相關報導共計195篇。刑事局今年推案影片「跨境追緝」（Borderline Operations）在外交部及外館臉書、X平台與潮台灣YouTube等頻道，獲得逾281萬人次觀看，另相關貼文在本部FB、X、IG及Threads等新媒體平台獲得曝光/觸及數逾23.5萬人次。

外交部表示，維護國際治安的拼圖缺少台灣就不完整，台灣未能參與INTERPOL，不利共同維護全球治安，並損害各國人民的福祉。台灣有能力也有意願與國際社會合作共同打擊跨國犯罪，呼籲INTERPOL秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，和台灣為全球安全防護一起努力。

國防部 外交部 澳洲

延伸閱讀

逾70國行政及立法部門聲援 挺台參與國際刑警組織

晚宴德國經濟部次長 吳志中：與理念相近國強化合作

德國官員訪台 陸外交部發聲：敦促德方恪守一中原則

盧比歐傳將任美國務卿 外交部不評論：持續廣結人脈

相關新聞

陳時中餐會被拍與香肩美女比肩而出 美女醫師原來是她

國民黨立委王鴻薇今天指出爆料，行政院政務委員陳時中於今年8月6日晚間，與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階...

揭陳時中餐敘美女醫師 王鴻薇深夜道歉：未來嚴謹查證

國民黨立委王鴻薇今揭露，衛福部前部長陳時中、前次長王必勝日前聚餐中，遭直擊陳與香肩美女比肩而出。振興醫院急診重症醫學部代...

王金平組跨黨派智庫 李彥秀：引綠營知中派反撲賴清德

立法院前院長王金平將成立跨黨派兩岸智庫，被認為要挑戰前總統馬英九主導藍營的兩岸論述。國民黨立委李彥秀今說，王金平成立跨黨...

魯比歐或出任川普國務卿 專家：美國一中政策不變

據紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿。魯比歐被認為是長期挺台人...

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

立法院朝野黨團今天協商考試院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括11月22日開全院委會會，舉行此人事同意權案的...

國際社會挺台參與INTERPOL 外交部：支持勝於以往

第92屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會甫落幕，外交部表示，我國爭取參與INTERPOL的訴求獲得逾70國的行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。