揭陳時中餐敘美女醫師 王鴻薇深夜道歉：未來嚴謹查證

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管餐敘。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管餐敘。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇今揭露，衛福部前部長陳時中、前次長王必勝日前聚餐中，遭直擊陳與香肩美女比肩而出。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學證實，她是被拍到的人之一。王鴻薇深夜緊急致歉，強調「未來接到爆料會更嚴謹查證」。

王鴻薇昨天下午指出，今年8月6日晚間，王必勝、陳時中、開發金控集團高階主管，在世貿名人坊餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，「重情重義重粉味」。

陳時中辦公室澄清，當天活動為醫界友人餐敘，圖中女性皆為女性醫師，都是非常優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意抹黑造謠。田知學發文表示，報導的確讓人不愉快，但她把「粉味」當作是稱讚而非詆毀。

王鴻薇深夜透過臉書指出，她要向感覺不快的女醫師致歉。在醫師節，因為爆料者提供的資料，她的臉書發文雖是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，要在此向女醫師們致上歉意。

王鴻薇也說，未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動搖。

王鴻薇 醫師 陳時中

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