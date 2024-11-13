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璩美鳳控柯文哲鹹豬手 民眾黨：絕對支持申訴

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／連線報導
媒體人璩美鳳(左)指柯文哲(右)在總統大選期間曾對她性騷擾。圖／聯合報系資料照
媒體人璩美鳳(左)指柯文哲(右)在總統大選期間曾對她性騷擾。圖／聯合報系資料照

媒體人璩美鳳昨天指控民眾黨主席柯文哲性騷擾，過去曾經抓起手臂前後撫摸。民眾黨回應，對於璩美鳳在媒體提及的內容，由於柯文哲目前還在羈押禁見中，無從進一步了解，但絕對支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控，應該給雙方各自表達意見的機會。

媒體報導，柯文哲在大選期間，曾對力促藍白合的璩美鳳性騷擾，事後還傳訊息指稱「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕」，甚至要聘用其擔任國安會副秘書長。

璩美鳳昨出面接受媒體聯訪，指最早的時間點是二○二○年十月五日，當時還對柯文哲非常敬重，「可是他在會議室裡面，做出讓全場很驚訝的動作」。媒體詢問，是否考慮向相關單位舉發？璩美鳳則說，如何爭取應有權益，未來還會深思熟慮。

網紅四叉貓也指柯文哲本就愛虧妹，還提供柯誇讚女記者的影片；影片中女記者為現任新北市議員戴湘儀。戴昨還原表示，只是日常採訪互動，當中不覺得不妥或不舒服，大家不應因柯現在的處境而落井下石。

柯文哲 璩美鳳

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