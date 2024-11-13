王金平組跨黨派智庫 將提和平倡議

國民黨主席明年改選，傳本土派力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局，王金平雖否認相關傳聞，並稱自己是退休之人，但他籌畫的跨黨派兩岸智庫今天舉辦成立大會，下月八日則要發表「中道和平倡議宣言」，預計對外發表兩岸和平倡議。

王金平成立的「中道和平聯盟」，今天舉辦跨黨派兩岸智庫成立大會，邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會；昨天發出的採訪通知，包括前副總統呂秀蓮、蕭萬長、台北市前市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭等都將出席，名單跨越黨派。

國民黨主席朱立倫今將出席建黨一百卅周年黨慶台北市黨部慶祝活動，雙方同時間拚場，被形容為互別苗頭。但知情人士表示，王金平無意蹚渾水，籌組智庫也與黨主席選舉無關，單純希望政黨團結，兩岸才能正向發展。

王金平上周出席中道高峰會，以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說。他談及兩岸關係時指出，應把握大陸對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，發揚小國的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。

傳出王金平籌組智庫是要協調兩岸矛盾新路線，被解讀是劍指前總統馬英九提倡的「九二共識」。不過，知情人士指出，基於中華民國憲法，王金平希望兩岸和平、化解誤解，透過跨領域的智庫，大家集思廣益。

國民黨立委李彥秀說，王金平成立跨黨派智庫，為兩岸交流貢獻經驗與心力，對國民黨與台灣的整體利益而言，當然是大大加分。她認為衝擊與影響最大的，恐怕不是國民黨或九二共識，而是綠營內部「知中派」對賴清德總統新兩國論路線的反撲。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，任何有助於兩岸關係發展、避免兩岸走向衝突的努力，都樂觀其成。