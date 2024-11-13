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選罷法突襲列協商 綠委抗議

聯合報／ 記者張睿廷唐筱恬屈彥辰林縉明／台北報導
立法院長韓國瑜（中）昨召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（中）昨召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜昨天下午召集朝野協商，但臨時加列選罷法修正草案，遭民進黨團質疑國民黨周五將突襲闖關，抨擊國民黨立委怕被罷免，所以急著修改選罷法。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，目前沒有聽說此事，任何法案總是要經過協商程序，國民黨「排也不行、不排也不行」，民進黨團總是用各式各樣理由阻擋法案。不過，昨天朝野協商因為時間關係，並未討論到選罷法，韓國瑜預計明天再次召開朝野協商討論此事。

另外，國民黨立委羅智強成立的「新國會智庫」昨天公布最新民調，過半民眾不贊成現行罷免制度，約七成民眾認為針對在野黨立委發動大罷免，將對國家安定不利。而在民進黨支持者中，約過半受訪者認為，對國家安定恐有不利。

立法院昨天中午召開程序委員會，討論周五院會議程，未列攸關加嚴罷免連署程序的「選罷法」修正草案；但若韓國瑜在周四、周五完成選罷法協商，國民黨確實仍可於本周五闖關。國民黨團書記長林思銘對此表示，「一切看協商結果而定」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則向韓國瑜喊話，是全民的國會議長？還是只想當大小藍的共主？還想往上爬的人，都要過民意這關。民進黨立委林岱樺也呼籲韓國瑜不要再當「逆天妖精」、一錯再錯，配合藍白閹割民權，應該讓選罷法能夠充分討論。

國民黨 選罷法 韓國瑜

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