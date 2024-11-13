翁柏宗條款 藍白拚周五院會闖關

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事案延宕已久，立法院長韓國瑜昨天下午召集朝野協商，協商一度新增議程討論選罷法修正草案，引爆朝野戰火；最後三黨對攸關廢除ＮＣＣ萬年條款上路時程的ＮＣＣ組織法修正草案無共識，全案保留送院會處理，藍白將於本周五院會力拚法案闖關，拔除代理主委翁柏宗。

另外，昨朝野協商還敲定考試院人事審查時程，立院廿二日下午召開全院委員會，舉行考試院人事同意權案公聽會，廿六日上午審查考試院院長被提名人、下午審查考試院副院長被提名人，另外廿九日下午、十二月三、六日下午審查考試委員被提名人；預定十二月十七日行使考試院人事同意權案記名投票表決。昨天協商時，並未討論大法官人事同意權的處理時程。

至於攸關撥補台電一千億元虧損的「一一三年度中央政府總預算追加預算案」，最後朝野協商達共識，十九日邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等相關部會，說明預算編列經過並備詢，答詢完畢後即交審查。

立法院上會期三讀通過ＮＣＣ組織法修正案，刪除ＮＣＣ委員「萬年委員條款」，ＮＣＣ委員任期改為四年且僅能連任一次，不過，行政院逕自解讀新法施行日期，讓翁柏宗延任並代理主委至今。民眾黨團、國民黨立委翁曉玲為抵制政院巧門，再提ＮＣＣ組織法第十六條修正草案，將實施時間改成自修正公布日施行，此案被稱為「翁柏宗條款」。

韓國瑜昨針對「翁柏宗條款」召開朝野協商，不過朝野仍無共識。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，很遺憾行政院小動作太多，對於立法院通過的法律條文無法實施，才會再修ＮＣＣ組織法；國民黨團、民眾黨團立場一致，希望盡快讓缺憾、行政院搞的小動作得以補正。

民進黨團幹事長吳思瑤反駁指出，細數法務部、文化部等部會及多個行政機關的組織法，都明定「由行政院以命令定之」，立法院修法，要給機關時間因應；依法論法，民進黨團認為現在條文是穩定的。

民眾黨團總召黃國昌再反問，「這次ＮＣＣ組織法修正，有動到組織、原則、業務嗎？都沒有。」七月十六日二、三讀ＮＣＣ組織法時，要把萬年延任條款廢止，這個目的被空洞化，行政院長卓榮泰一天不施行，萬年延任條款就持續存在。

ＮＣＣ人事案 恐整包退回

立法院在野黨團力拚本周五完成ＮＣＣ組織法修正草案三讀，落實刪除萬年延任條款，只要行政院未提覆議，屆時翁柏宗將無法繼續代理主委，也失去再獲提名的資格；屆時，行政院是要重提四人名單，或只補提翁的一名空缺，端視在野陣營是否有意將人事案「整包退回」。

行政院在今年四月提名四位ＮＣＣ委員，其中翁柏宗為委員兼主委；若新組織法修正通過，也會落實ＮＣＣ委員「任期改為四年且僅能連任一次，不得再任」條文，翁無法再任委員，形同已送入立法院的提名名單變無效提名。針對ＮＣＣ組織新法上路後如何接招，至截稿前，行政院未做出回應。