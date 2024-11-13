觀察站／預算僵局剛解套 人事風暴醞釀中

立法院協商三大人事案有進展，但ＮＣＣ人事案未解。固然ＮＣＣ人事案僅須經過交通委員會審查，流程上和考試院、司法院人事要經過全院聯席委員會有別，因此未納入協商議程；但本周國民黨立院黨團將在院會闖關「翁柏宗條款」，將可能讓提翁柏宗不再具有被提名資格，也牽動該人事案合法性。

立法院今年七月三讀修正「國家通訊傳播委員會組織法」，刪除萬年委員條款，新法任期改為四年且僅能連任一次，不得再任；同時通過附帶決議，要求該屆ＮＣＣ委員比照原任主委陳耀祥宣示，不再接受政院提名，也不再接受延任，主動辭職。

但修法後，政院卻主張依現行法，「本法施行日期，由行政院以命令定之」，讓ＮＣＣ原副主委翁柏宗仍具有代理主委資格。

為反制行政院另闢巧門，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提ＮＣＣ組織法第十六條修正草案，將實施時間改成自修正公布日施行。換言之，只要此案在本周五院會三讀，待公布實施後，翁柏宗就無法繼續代理主委。

此外，由於行政院在今年四月提名新任ＮＣＣ委員人選，其中，翁柏宗為委員兼主委；若ＮＣＣ組織法十六條修正通過，也將會落實ＮＣＣ委員「任期改為四年且僅能連任一次，不得再任」條文，形同已送入立院的提名名單變無效提名。

總預算案朝野僵局才剛解套，人事案新的政治風暴隨即在醞釀中。朝野關係不睦是主因。若賴政府不能和在野黨建立正常互動模式，未來四年立院出現政治僵局恐成為新常態。