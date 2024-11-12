快訊

身分曝光！與陳時中並肩走出餐敘現場 「斜肩美女醫師」原來是她

跟宋再臨約吃飯 好友赴約卻成目擊者「只見到冰冷遺體」…警方透露遺願

12強賽／韓媒記者會後怨聲多…提練球時小孩場邊嬉戲 棒協澄清還原時間軸

逾70國行政及立法部門聲援 挺台參與國際刑警組織

中央社／ 台北12日電
警政署國際組組長林妙齡（右）及刑事局國際刑警科科長李昆達（左）近日前來格拉斯哥，在國際刑警組織（INTERPOL）大會4至7日舉行期間參加周邊會議、與友好國家舉行雙邊會談，推動台灣跨境警務合作及參與INTERPOL。（中央社）
警政署國際組組長林妙齡（右）及刑事局國際刑警科科長李昆達（左）近日前來格拉斯哥，在國際刑警組織（INTERPOL）大會4至7日舉行期間參加周邊會議、與友好國家舉行雙邊會談，推動台灣跨境警務合作及參與INTERPOL。（中央社）

國際刑警組織（INTERPOL）大會7日在英國格拉斯哥落幕。外交部今天表示，台灣爭取參與INTERPOL的訴求獲得逾70國的行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援，國際支持更勝以往，感謝國際社會為台發出正義之聲。

外交部晚間發布新聞稿指出，今年友邦以多元方式為台灣仗義發聲，除致函及洽INTERPOL主席及秘書長外，出席今年大會的貝里斯、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁代表團團長也錄製影片，呼籲支持台灣參與INTERPOL。

外交部表示，七大工業國集團（G7）領袖峰會的聯合公報及外長會議會後的主席聲明，均重申支持台灣有意義參與國際組織，英國與澳洲外交暨國防部長2+2會談，及法國與澳洲外交暨國防部長2+2會談，會後聯合聲明也強調對台灣國際參與的支持。

外交部提及，理念相近國家駐台機構在社群媒體展現支持，美國在台協會（AIT）於官方臉書轉推台灣推案影片，支持台灣實質且有意義參與國際社會，共同努力促進世界安全。澳洲駐台辦事處也在官方社群帳號張貼台灣推案主視覺，並呼籲全球執法界積極合作打擊跨國犯罪。

外交部表示，歐洲議會、捷克參議院、荷蘭眾議院、聖克里斯多福及尼維斯及關島議會等通過決議支持台灣參與INTERPOL；對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲參議院、加拿大眾議院、義大利眾議院及瓜地馬拉國會通過決議，支持台灣有意義參與國際組織。

外交部指出，韓國、德國、丹麥、愛爾蘭、義大利、西班牙、拉脫維亞、愛沙尼亞、巴西、墨西哥、哥倫比亞等國的國會議員，以及各區域的福爾摩沙俱樂部議員，分別以個別或聯名致函INTERPOL主席或秘書長的方式，籲請INTERPOL接納台灣參與。

國際媒體部分，外交部表示，內政部警政署刑事警察局長周幼偉的「攜手台灣，共創更安全的地球村」專文，以及外館投書、館長受訪及相關報導共計195篇，包括美國、歐盟、日本、韓國、印度、義大利、西班牙、波蘭、拉脫維亞等國超過10家媒體刊載。

外交部提及，刑事局今年推案影片「跨境追緝」（Borderline Operations）在外交部及外館臉書、X平台與潮台灣YouTube等頻道，獲得逾281萬人次觀看，另相關貼文在外交部臉書、X、IG及Threads等新媒體平台獲得曝光、觸及數逾23.5萬人次。

外交部表示，維護國際治安的拼圖缺少台灣就不完整，台灣未能參與INTERPOL，不利共同維護全球治安，並損害各國人民的福祉；台灣有能力也有意願與國際社會合作共同打擊跨國犯罪，呼籲INTERPOL秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，和台灣為全球安全防護一起努力。

外交部 澳洲 義大利

延伸閱讀

晚宴德國經濟部次長 吳志中：與理念相近國強化合作

德國官員訪台 陸外交部發聲：敦促德方恪守一中原則

盧比歐傳將任美國務卿 外交部不評論：持續廣結人脈

美內定挺台盧比歐任國務卿 賴清德2020訪美曾會面

相關新聞

查柯文哲政治獻金金流 檢傳喚皇昌營造董座江程金作證

台北地檢署追查京華城案，持續比對金流，為了釐清民眾黨主席柯文哲所涉政治獻金，今天通知皇昌營造董事長江程金到案說明，江程金...

王金平組跨黨派智庫 李彥秀：引綠營知中派反撲賴清德

立法院前院長王金平將成立跨黨派兩岸智庫，被認為要挑戰前總統馬英九主導藍營的兩岸論述。國民黨立委李彥秀今說，王金平成立跨黨...

主動交保護費減籌碼 陳玉珍轟政府不懂跟大國談判

亞太經濟合作會議（APEC）年會在即，對於是否可能藉機表達我方有意加入CPTPP，國民黨立委陳玉珍今日表示，要加入CPT...

魯比歐或出任川普國務卿 專家：美國一中政策不變

據紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿。魯比歐被認為是長期挺台人...

朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

立法院朝野黨團今天協商考試院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括11月22日開全院委會會，舉行此人事同意權案的...

軍購4800多億 賴士葆：付多少保護費才會讓川普滿意？

川普確定入主白宮。金融時報報導，台灣擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器。國民黨立委賴士葆今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。