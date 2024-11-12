逾70國行政及立法部門聲援 挺台參與國際刑警組織

國際刑警組織（INTERPOL）大會7日在英國格拉斯哥落幕。外交部今天表示，台灣爭取參與INTERPOL的訴求獲得逾70國的行政機關、立法部門、跨國議會組織及各界重要人士聲援，國際支持更勝以往，感謝國際社會為台發出正義之聲。

外交部晚間發布新聞稿指出，今年友邦以多元方式為台灣仗義發聲，除致函及洽INTERPOL主席及秘書長外，出席今年大會的貝里斯、史瓦帝尼、馬紹爾群島、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁代表團團長也錄製影片，呼籲支持台灣參與INTERPOL。

外交部表示，七大工業國集團（G7）領袖峰會的聯合公報及外長會議會後的主席聲明，均重申支持台灣有意義參與國際組織，英國與澳洲外交暨國防部長2+2會談，及法國與澳洲外交暨國防部長2+2會談，會後聯合聲明也強調對台灣國際參與的支持。

外交部提及，理念相近國家駐台機構在社群媒體展現支持，美國在台協會（AIT）於官方臉書轉推台灣推案影片，支持台灣實質且有意義參與國際社會，共同努力促進世界安全。澳洲駐台辦事處也在官方社群帳號張貼台灣推案主視覺，並呼籲全球執法界積極合作打擊跨國犯罪。

外交部表示，歐洲議會、捷克參議院、荷蘭眾議院、聖克里斯多福及尼維斯及關島議會等通過決議支持台灣參與INTERPOL；對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲參議院、加拿大眾議院、義大利眾議院及瓜地馬拉國會通過決議，支持台灣有意義參與國際組織。

外交部指出，韓國、德國、丹麥、愛爾蘭、義大利、西班牙、拉脫維亞、愛沙尼亞、巴西、墨西哥、哥倫比亞等國的國會議員，以及各區域的福爾摩沙俱樂部議員，分別以個別或聯名致函INTERPOL主席或秘書長的方式，籲請INTERPOL接納台灣參與。

國際媒體部分，外交部表示，內政部警政署刑事警察局長周幼偉的「攜手台灣，共創更安全的地球村」專文，以及外館投書、館長受訪及相關報導共計195篇，包括美國、歐盟、日本、韓國、印度、義大利、西班牙、波蘭、拉脫維亞等國超過10家媒體刊載。

外交部提及，刑事局今年推案影片「跨境追緝」（Borderline Operations）在外交部及外館臉書、X平台與潮台灣YouTube等頻道，獲得逾281萬人次觀看，另相關貼文在外交部臉書、X、IG及Threads等新媒體平台獲得曝光、觸及數逾23.5萬人次。

外交部表示，維護國際治安的拼圖缺少台灣就不完整，台灣未能參與INTERPOL，不利共同維護全球治安，並損害各國人民的福祉；台灣有能力也有意願與國際社會合作共同打擊跨國犯罪，呼籲INTERPOL秉持專業及中立原則，儘速將台灣納入全球執法網絡，和台灣為全球安全防護一起努力。