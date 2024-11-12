陳時中餐會被拍與香肩美女比肩而出 美女醫師原來是她

國民黨立委王鴻薇今天指出爆料，行政院政務委員陳時中於今年8月6日晚間，與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管在台北市信義區的餐廳餐敘，會後還被拍到與香肩美女比肩而出，「重情重義重粉味」。其中一張照片，一位微露肩膀的女子，與陳時中並肩下樓，她的真實身分曝光，就是振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學。

田知學稍早於臉書發文，「醫師節快樂」，這是前幾天晚上，她在醫師節晚宴的表演，之後和姐妹們聚會，「是的！上衣和褲子和偷拍的一模一樣，平時沒有太多機會逛街，是在Shien網站上買的！自己很喜歡！也覺得偶爾可以有別於醫院，穿出自己獨一無二的美麗是多麼幸福的小確幸」。

田知學說，這麼久了，大家應該可以感受得到，她沒有任何政治傾向，她的朋友各黨都有，但是如果她說「我是正港的台灣人」，絕對沒有人會否定她；她唯一認同的就是，和她一起真心愛這塊土地的所有人。

每天看著政黨間在爭吵，甚至無理、抹黑到失焦，你們可曾想過台灣真正的主人原住民的感受嗎？

田知學說，她尊敬陳時中，以往對陳時中的公開發言有褒有貶，但她尊敬陳時中，從未反駁她的批評，而是回覆「那我（陳時中）可以怎麼做來協助你們？」。

田知學說，8月6號的晚宴，有20多人，很多醫師，那天大家互相交流，她花比較多時間和其他女醫師姐妹們聊天。中間也趁機向陳時中政委說，「我沒有政黨，所以當時實在踏不出那一步來為你站台。」他坦然地給我一個「我完全不在意」的笑容。

田知學說，陳時中贏得她的尊敬，所以她和其他美麗的女醫師們一起陪陳時中下樓，順便寒暄幾句，也提出一些台灣原住民醫學學會很希望努力改善原住民健康不平等的願景，希望他協助。

田知學說，那篇報導的確讓人不愉快，但她把「粉味」當作是稱讚，而不是詆毀，姐妹中有人為了生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」的，在她心中，「她們是美麗的」，祝自己醫師節快樂，也祝各位台灣所有美麗動人的女醫師們醫師節快樂。