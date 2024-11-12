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影／2024 APEC經濟領袖會議15日登場 林信義今日啟程
2024亞太經濟合作會議（APEC）於本月10日至16日在祕魯首都利馬舉行，經濟領袖會議15日、16日召開，代表賴清德總統出席峰會的領袖代表林信義今天搭機啟程，林信義女兒林玟萱也同行前往。林信義出發前在桃園國際機場B9國賓門發表談話，國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長田中光也到場送行。
林信義表示，非常榮幸能夠代表賴清德總統前往祕魯利馬參加APEC領袖會議，這段期間各部會夙夜匪懈的準備，這一年來部長級的資深官員以及企業界大家團結，經過一次又一次的會議累積了豐碩成果，他跟團員有信心完成這次任務。
林信義說，這次APEC會議的議題非常多，包括數位以及綠色雙軸的轉型、農業的糧食減少損失以及浪費、強化人力組織，人力的資本，還有微型中小企業在數位時代的競爭力，還有婦女團體，以及弱勢族群如何來參加經濟的發展，當然，這當中數位醫療、農業以及中小企業是台灣的強項。
林信義強調，團員會利用這一次的會議，跟各經濟體的代表、領袖說明，這方面台灣所做的事情、所做成的成果，以及未來可能的貢獻，讓大家了解，在區域的經濟繁榮裡面，台灣是一個重要、穩定、不可或缺的力量。
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