魯比歐或出任川普國務卿 專家：美國一中政策不變

據紐約時報報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿。魯比歐被認為是長期挺台人士，是否為美國對台政策帶來改變，為外界關注。國際事務專家林郁方認為，美國仍是一中政策，他不認為川普會改變，但在政策制定上，會讓中國大陸非常辛苦。

紐時報導魯比歐或被川普任命為國務卿。林郁方說，國會議員一旦當了政府官員，未必能夠隨意說話，一定會有言詞上的謹慎。魯比歐是佛州參議員，佛州本就反共氣氛濃，因當地拉丁裔很多，講西語的古巴人很多，這些人是逃避卡斯楚政權壓迫而來，反對共產黨。同時，準國家安全顧問沃茲也是非常反共。

林郁方認為，美國仍是一中政策，他不認為川普會改變，但在政策制定上，會讓中國大陸非常辛苦。對台灣而言，仍得看川普本人意向，當川普的國務卿、國家安全顧問甚至國防部長的人必須貫徹川普意志，否則只有離開一途。

林郁方表示，川普對中國大陸，在意識形態上，不像沃茲、魯比歐，例如重視中國大陸人權問題。川普較無意識形態問題，對中國大陸的人權問題未必有興趣，最重要的是處理中國大陸讓美國有大量貿易逆差的問題，如何讓中國大陸多買美國產品，這是川普這類有濃厚商人背景的政治人物想做的。

林郁方指出，川普的重點是要讓美國再次偉大，美國之所以沒有偉大，是因為被很多國家佔便宜，當中就出現了台灣，例如台積電問題，這還會延伸下去，鴻海最後沒有在威斯康辛州設廠，川普是會記恨的人，會對鴻海有何做法，目前還不曉得。

政治大學外交系教授黃奎博表示，民進黨政府可能會因為沃茲、魯比歐等兩位抗中強硬派入川普政府，感到興奮。可是，西諺有云，換了位子就換了腦袋，且他們將為一位在政策指揮控制方面比第一任更有經驗的總統工作。因此，在中國問題上，與第一任期內因新冠疫情和國內政治動盪所導致的混亂情況不同，這次川普個人對兩岸的觀點和意志很可能最為重要。

黃奎博認為，北京一直在透過更具建設性的國際接觸、整軍經武，以及一系列國內刺激計畫，來為這種情況做準備。目前看來，這對北京來說不太好，但長遠來看，還很難說。

清華大學兼任助理教授何志勇說，國務卿過去多由白人擔任。2000年後，有色人種擔任國務卿，只有小布希時期的萊斯跟鮑威爾，其他都是白人。川普擬任命魯比歐擔任國務卿有兩種意涵，第一是抗中部分，過去普遍認為是美國主流社會的白人抗中，而魯比歐是古巴後裔，古巴過去與前蘇聯同盟，讓人覺得美國全面與中國大陸競爭。

何志勇表示，第二是展現給非法移民看，川普任命少數族裔的參議員擔任政府要職，國務卿是美國繼任總統的第四順位，第一順位是副總統，第二順位是眾議院議長，第三順位是參議院代理議長，第四順位就是國務卿。這有強烈宣示作用。