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王金平組跨黨派智庫 李彥秀：引綠營知中派反撲賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院前院長王金平。記者胡經周／攝影
立法院前院長王金平。記者胡經周／攝影

立法院前院長王金平將成立跨黨派兩岸智庫，被認為要挑戰前總統馬英九主導藍營的兩岸論述。國民黨立委李彥秀今說，王金平成立跨黨派智庫，衝擊最大的不是國民黨或九二共識，而是綠營內部「知中派」對賴清德總統「新兩國論」路線的反撲。

李彥秀說，民進黨執政8年多來，兩岸官方溝通管道完全中斷，民間正常交流也處處畫線設障礙，民進黨甚至將民間宗教交流活動，視為政治統戰。不僅民間社團、企業、宗教團體，包括民進黨內「知中派」對兩岸兵凶戰危也相當擔憂。

李彥秀表示，王金平院長不僅是國民黨的重要資產，更是台灣的公道伯，成立跨黨派智庫，凝聚台灣的共識，為兩岸盡一份心力，當然是一件好事，不僅樂觀其成，以王院長的聲望及協調能力，也一定會有不錯的成績。

李彥秀強調，民間的溝通交流，包括學者與智庫的互訪對話，相對較為單純，「對話多一點、對抗就會少一點」，將有助於彼此更多的瞭解與諒解，但是涉及到兩岸事務性合作往來，依法還是必須建立在官方的機制上。

李彥秀提到，王金平院長從政將近50年，各種的大風大浪、流言蜚語、政治利誘都不曾動搖王院長愛護國民黨、守護國民黨的初心，王院長雖然非常謙虛的形容自己早已退休，但是王院長的政治影響力與聲望，早就超出各種抬頭與職位。成立跨黨派智庫，為兩岸交流貢獻經驗與心力，對國民黨與台灣的整體利益而言，當然是大大的加分。王院長成立跨黨派智庫，衝擊與影響最大的恐怕不是國民黨或是九二共識，而是綠營內部「知中派」對賴清德「新兩國論」路線的反撲。

國民黨 李彥秀

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