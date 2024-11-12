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晚宴德國經濟部次長 吳志中：與理念相近國強化合作

中央社／ 台北12日電
德國聯邦經濟及氣候保護部常務次長菲利浦（Udo Philipp，右）訪團一行4人本週訪台，外交部政次吳志中（左）11日晚宴歡迎。（中央社）
德國聯邦經濟及氣候保護部常務次長菲利浦（Udo Philipp，右）訪團一行4人本週訪台，外交部政次吳志中（左）11日晚宴歡迎。（中央社）

外交部政次吳志中11日晚宴歡迎德國經濟部次長菲利浦訪團，吳志中表示，欣見台積電在德國設廠，為民主供應鏈作出貢獻；台灣將發揮供應鏈優勢，持續強化與德國等理念相近夥伴的合作關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中11日晚宴歡迎德國聯邦經濟及氣候保護部常務次長菲利浦（Udo Philipp）訪團一行4人，就經濟安全政策、俄烏戰爭、印太與歐洲安全連結、美國大選後的跨大西洋關係，及德國對美中競爭看法等議題交換意見。

吳志中表示，台灣與德國是共享自由、民主及法治的理念相近夥伴，雙邊經貿關係密切，欣見台積電在德國德勒斯登設廠，為歐洲晶片自主生產及建立民主供應鏈作出貢獻。

此外，吳志中提及，美國大選結果影響國際局勢發展，台灣將秉持善意及發揮供應鏈優勢，持續強化與德國等理念相近夥伴的合作關係，並堅定維護台海和平穩定。

菲利浦則指出，俄烏戰爭對德國實為一記警鐘，且衝擊德國過去能源、經濟及國家安全政策，至今仍在德國引起巨大政治效應；台德科技交流與合作密切，訪團此行實地瞭解台灣長期實行去風險化的成果，並就台德雙方在經濟安全議題進行深度討論，未來樂見雙邊持續進行各項實質議題的機制化對話。

外交部說明，菲利浦此行來台主要是為了共同主持「第3屆台德經貿政策對話會議」，並出席「第22屆台德經濟合作會議」，對增進雙邊實質合作深具助益。

德國 美國大選

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