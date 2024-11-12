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朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

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立院朝野協商共識 考試院人事同意權案12月17日表決

中央社／ 台北12日電

立法院朝野黨團今天協商考試院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括11月22日開全院委員會，舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月17日行使同意權案記名投票表決。

考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法在今年8月31日屆滿，總統府已於5月31日將總統咨文送至立法院，為總統提名考試院第14屆院長、副院長及考試委員，咨請立法院行使同意權。

立法院朝野黨團今天協商考試院人事同意權案等案。台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌率先發言表示，希望人事同意權案可以積極進行，以符合社會期待，民眾黨團展現善意，針對考試院人事同意權案提案並召集過協商。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，行使人事同意權是立委的職責，不可迴避，希望大家好好討論，有效率的面對及趕快處理。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，國民黨團在8月下旬就已準備好，針對相關人事同意權案送到立法院審查，國民黨團會全力配合，只要今天朝野協商白紙黑字列入相關議程，國民黨團敬表同意。

不過，傅崐萁提及，這次司法院大法官被提名人沒有拜會在野黨，他不願猜測這是要故意矮化立法院還是在野黨，但既然名單送立法院審查，民進黨團希望盡快審查，國民黨團也同意。

柯建銘說，拜會是必然的，今天決定審查期程後，相信會陸續去拜會，至於國家通訊傳播委員會人事同意權案，不管藍綠的交通委員會召委，大家有共同的看法、可以審的時候就排，但誰可以過就尊重立委的決定。

經多次休息討論後，朝野黨團達成共識並簽署協商結論，包括11月22日下午改開全院委員會，舉行考試院人事同意權公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加。11月26日、11月29日下午、12月3日、12月6日下午改開全院委員會，並合併為一次會。

11月26日上午審查考試院長被提名人，下午審查考試院副院長被提名人，11月29日上午、12月3日、12月6日下午審查考試委員被提名人。審查完畢後，12月17日上午院會行使同意權案記名投票表決。

協商結論提到，投票時，考試院正副院長及7位考試委員被提名人併為一張同意權票。各黨團如有關書面問題，於11月15日中午前送至議事處彙整，由立法院函送提名機關轉致被提名人，以利後續審查進行。

國民黨 立法院 考試院

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