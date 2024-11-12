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中共網軍攻擊翻新 國安局：精進網安擴增防護縱深

中央社／ 台北12日電
國安局長蔡明彥。本報資料照片
國安局長蔡明彥。本報資料照片

因應中共網軍及國際駭客組織攻擊手法日益翻新，國安局表示，將逐年精進網安防禦機制，全面強化稽核與管控，擴增防護縱深，以維護整體情報傳遞設施安全。

立法院外交及國防委員會14日將審查「114年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」；國安局已將書面報告送至立委國會辦公室。

國安局表示，114年度歲出預算編列10億8304萬餘元，區分行政管理、情報教育訓練、情報建築及設備等3項工作分支計畫。其中情報建築及設備預算編列網安專案作業平台環境建置案1468萬元及資訊網路傳輸整合作業機房設備採購案5000萬元等。

針對114年度施政重點，國安局列舉7大方向，分別為前瞻科技發展趨勢，健全資訊管理工作、運用科技創新思維，提升秘書作業效率、精進總務後勤事項，支援情報工作推展、完善人事管理作業，提升人力素質能量、提升主計業務效能，妥善整體資源配置、貫徹廉能政策工作，確維國安局內部安全、加強特勤維安訓練，提升人員本職學能等。

對於前瞻科技發展趨勢，健全資訊管理工作，國安局指出，中共網軍及國際駭客組織攻擊手法日益翻新，且透由網路進行攻堅竊密及侵擾，已對國家安全造成危害，國安局將逐年精進網安防禦機制，全面強化稽核與管控，擴增防護縱深，以維整體情傳設施安全；另透過自力維修能量，結合委商定期執行系統養護，維持設備妥善，確保整體情報資訊系統穩定。

至於運用科技創新思維，提升秘書作業效率，國安局提到，將精進外文編譯工作，辦理情報會議及交換情資等文件翻譯工作，提升情報合作能量。

有關完善人事管理作業，提升人力素質能量方面，國安局指出，持續開拓情報人員招募管道，徵補所需專業人才，以提升特勤、情報及科技等工作量能；另培養網安人才，提升國安團隊網路空間技術，加強熱點議題研討課程及演習應變，以提升情報專業分析能力。

國安局 網路

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