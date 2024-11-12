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朝野達共識 考試院人事同意權案12月17日投票表決

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立院朝野協商共識 19日邀卓榮泰報告追加預算案

中央社／ 台北12日電
立法院長韓國瑜（左）下午召集黨團協商「國家通訊傳播委員會組織法第十六條條文修正草案」、「考試院人事同意權」案、「司法院人事同意權」案、「113年度中央政府總預算追加預算案」、並就「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」就特定議案涉及事項提供相關調查資料，於必要時依立法院職權行使法第五十九條之一舉行聽證會等。記者陳正興／攝影 陳正興
立法院長韓國瑜（左）下午召集黨團協商「國家通訊傳播委員會組織法第十六條條文修正草案」、「考試院人事同意權」案、「司法院人事同意權」案、「113年度中央政府總預算追加預算案」、並就「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」就特定議案涉及事項提供相關調查資料，於必要時依立法院職權行使法第五十九條之一舉行聽證會等。記者陳正興／攝影 陳正興

立法院韓國瑜今天召集黨團協商，朝野達成共識，11月19日邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，行政院會5月2日通過行政院主計總處所編「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計補助台電公司新台幣1000億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向的穩定發展，預算案送立法院審議。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，研商民進黨團提議「113年度中央政府總預算追加預算案」相關事宜。立法院黨團協商結論決定，11月19日邀請行政院長、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

質詢人數由國民黨團推派7人、民進黨團推派7人、民眾黨團推派1人，質詢順序依例授權議事處辦理。上述名單於11月18日中午12時前送到議事處彙整；議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

立法院 行政院 韓國瑜

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