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軍購4800多億 賴士葆：付多少保護費才會讓川普滿意？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

川普確定入主白宮。金融時報報導，台灣擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器。國民黨立委賴士葆今日表示，不知付出多少的保護費才會讓川普滿意，更不知可以買到什麼具體的保險

賴士葆說，日前路透才報導華航將要向波音、空巴採購約合台幣1300億元的訂單，為的是台灣要以行動證明保持台美關係良好。金融時報又報導，台灣擬定將近5千億的首付款對美軍購。川普政府明年1月才上台，行政團隊都還在建構中，但是台灣幾天一採購，動輒千億的採購，民眾不知情，監督預算的立委也毫無所悉，都是透過外媒報導才知道。總統府否認軍購的消息，不知是否國安人士對外媒放話，否則外媒如何憑空杜撰這份夢幻採購清單。

賴士葆表示，川普不止一次的公開指控台灣是晶片小偷，這是何等嚴重的指控，但是賴政府唯唯諾諾，不曾公開反駁，只有在國會被立委質詢時表態：「這是我們自己發展出來一個非常領先世界的產業。」這樣很像曾參殺人，講多了就變成好像真殺人了。

賴士葆指出，全世界媒體都知道川普對台積電的小偷指控，我方政府關起門來否認，其他的國家的認知就是台灣默認了。拜登政府通過的「晶片法案」補助台積電66億美元以及最高50億貸款，非常不以為然，因為川普認為台灣富裕。補助小偷沒有正當性，但是小偷的指控是被冤枉栽贓，賴政府連喊冤都不敢哀一聲，台積電的處境就變成待宰的羔羊。

賴士葆認為，保護費的定義，川普分別提到對保險公司和黑幫的概念，客戶繳交保費所以得到保障，保險公司有一套制式的收費標準，付出多少錢就得到相對應的保障。未來所有進口到美國的產品包括晶片都要被提高10％以上，這也算保護費嗎？至於川普提到的黑幫收保護費，這真的讓我方頭皮發麻，黑幫沒有準則或制度可以遵循，一切黑幫老大說了算。

賴士葆說，川普提到要台灣國防預算提高到GDP的10％，那就是2.6兆，這是我國歲出的84％，讓國防預算排擠其他預算，實務上不可行。行政院長卓榮泰說台灣願意付出更多以保障台海安全，不知付出多少的保護費才會讓川普滿意，更不知可以買到什麼具體的保險，這是台灣現在既尷尬又痛苦的處境。

保險 川普 賴士葆

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