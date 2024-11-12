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NCC組織法15日表決 考委15日開始審查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院12日朝野協商確定要處理考試院與司法院的人事同意權，15日院會則將贏來NCC組織法攻防。（直播截圖）
立法院12日朝野協商確定要處理考試院與司法院的人事同意權，15日院會則將贏來NCC組織法攻防。（直播截圖）

立法院終於要審人事案了！立法院長韓國瑜12日下午主持黨團協商，三黨達成共識將啟動處理人事案。考試委員將在12月17日進行表決，審查方式還在協商中。另外，攸關NCC委員能否延任的NCC組織法因各黨沒有共識，將於15日院會進行表決，屆時有可能再次出現朝野表決大戰。

朝野關注NCC表決

朝野協商剛開始時，民眾黨立院總召黃國昌表示，立法院已經修法刪除委員萬年延任條款，但由於第16條的規定，讓行政院不願落實相關修正案，因此希望透過修法，讓目前在任的代理主委翁柏宗下台。國民黨團首席副書記長王鴻薇不滿說，要透過修法遏止行政院的小動作，維持NCC的獨立性。

但民進黨團幹事長吳思瑤回應說，組織法攸關部會運作，若以二級機關為例，12個部會、11個委員會與3個獨立機關的施行日期都是「行政院以命令定之」，若加上其他部會共有208個部會如此規定，如今要改，恐影響NCC運作，但黃國昌反駁說，是行政院不守法在先。

由於各方並沒有共識，且程序委員會已將此案排到院會處理，因此韓國瑜裁定保留院會處理，分別按照民眾黨、民進黨與國民黨各派1位代表發言3分鐘後，按照各黨團版本處理表決。

將啟動人是權審查

針對司法院與考試院人事案，各黨都同意開始審查，國民黨與民進黨團主張利用每周二、五審查人事權，立法院議事處原本協調周五、周二的一次會，先處理報告事項，再處理人事權。藍綠分別推派3位代表、民眾黨1位，每位20分鐘發言，但民眾黨希望時間安排更細緻，且認為僅有院會處理人事案並不夠，因此各方還在持續協商中。

若依藍綠初擬時程，考試院有望在12月13日完成人事權表決，民進黨另希望在12月12日與17日進行司法院大法官相關的詢答。由於考試院與司法院要分開處理，且審查期不得少於1個月，預計司法院大法官人選要等到明年1月才有機會通過，但各方仍在協商中。

最終經過協商，考試委員將於11月15日啟動審查，中間院會下午將開全院委員會，到12月17日記名表決，每位委員需面對藍綠3位立委、白1位立委質詢。

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