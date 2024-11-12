友台魯比歐出任國務卿呼聲高 白委：間接傳遞友台訊息

美國總統當選人川普有意任命參議員魯比歐為國務卿，立法院外交及國防委員會召委、民眾黨立委林憶君今天說，魯比歐被喻為「挺台大將」，曾經預期川普將繼續支持台灣，可能是美方間接傳遞友台的訊息，對於台美關係的推進，無疑有一定程度幫助。

紐約時報（The New York Times）昨天報導，根據消息人士指出，川普（Donald Trump）也有可能在最後一刻改變想法，但是似乎已經決定任命53歲的魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。魯比歐自2011年擔任參議員至今，也是川普先前考慮副手的人選之一。

林憶君晚間透過新聞稿表示，魯比歐過去被稱作「挺台大將」，如果此項任命屬實，對於台美關係的推進，無疑有一定程度幫助。

林憶君指出，過去在美國總統大選期間，魯比歐預測川普擔任總統期間，未來將會繼續支持台灣，去年也提出「台灣關係強化法案」強化台美關係，更被喻為「挺台大將」，如果此項任命屬實，可能是間接傳遞友台訊息，樂見更多民主夥伴團結一致，攜手促進世界的和平共榮。

林憶君表示，有更多友台夥伴加入美國內閣是好事，但是無論人選是誰，隨著美國新政府人事陸續發布，我國都應該盡快掌握核心人選的溝通管道，並且掌握川普未來的施政方針，才是促進台美持續合作的久長之策。