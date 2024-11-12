王鴻薇挨告加重誹謗不起訴 王婉諭：尊重檢方調查結果

新北市幼兒園餵藥案轟動一時，時代力量前立委王婉諭提告加重誹謗，國民黨立委王鴻薇今天確定不起訴處分。王婉諭對此表示，檢方調查以雙方評論為主，並未涉及洩漏個資與否，然而王鴻薇始終無法提出具體事證，顯見從頭到尾就是刻意政治攻擊。

本案源自新北市板橋區某幼兒園，去年疑似發生餵藥與體罰案，王鴻薇當時舉行記者會，點名王婉諭等人帶風向，任意修改公布相關照片，王婉諭則反駁相關指控，對王鴻薇提告涉加重誹謗罪。台北地檢署認定為可受公評之事，今天將王鴻薇不起訴處分。

王婉諭稍早透過文字回應，檢方調查以雙方評論為主，並未涉及「洩漏個資」與否的事實層次，然而從事件發生至今，王鴻薇始終無法提出具體事證，佐證相關抹黑和批評，更無法正面回應到底在何時、何地洩漏教師個資，顯見這件事情從頭到尾就是刻意政治攻擊，令人遺憾。

王婉諭說，針對王鴻薇是否涉及「加重誹謗」的部分，自己尊重檢方調查結果，也理解政治人物言行確可受公評，「提起訴訟不是為了個人名譽，而是希望社會正視這種潑髒水的文化，終結惡質的政治手段。」

王婉諭強調，只有親、師、生相互信任，共好的幼托環境，才能讓孩子平安、快樂地長大，她不會隨著王鴻薇的手法起舞，刻意製造親師對立的政治攻擊，更不會停下持續為孩子發聲的腳步。