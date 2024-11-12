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王定宇為台南資訊月宣傳 面對風波這樣說

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委王定宇（右二）近期話題風波不斷，但心情似乎未受影響，今下午為台南資訊月電腦展活動宣傳，面對風波議題，他再度強調已提告，但現階段不會去猜測動機，以免搗亂偵查方向。記者萬于甄／攝影
立委王定宇（右二）近期話題風波不斷，但心情似乎未受影響，今下午為台南資訊月電腦展活動宣傳，面對風波議題，他再度強調已提告，但現階段不會去猜測動機，以免搗亂偵查方向。記者萬于甄／攝影

民進黨立委王定宇近期遭狗仔葛斯齊爆出桃色緋聞風波，爭議不斷，王定宇昨委由律師、團隊執行長到台南地檢署按鈴申告，由於爆料時機點相當敏感，是否與2026台南市長黨內初選有關，外界也有諸多揣測，對此，王定宇說，「現階段猜動機沒有意義」，更會搗亂偵查方向。

王定宇今再度強調，對方所提供的場景、顯示出來的對話，「有沒有參加過，我自己最清楚」，所以那就是純然的假造，真的是很無厘頭的事情，且「他（葛斯齊）也在賭小英總統不會出來作證」，不過「自己已經提告」，現階段就是要先把壞人繩之以法。

王定宇日前因批劉德華為「媚共藝人」遭網友開酸，近期又被狗仔葛斯齊爆料桃色緋聞截圖，雖話題風波不斷，但心情似乎未受影響，今下午邀集中科院、台南電腦公會等單位，共同為台南資訊月電腦展活動宣傳，展現台灣國防AI科技應用的實力。

今年度台南資訊月15日至18日在大台南會展中心登場，此次邀集中研院展出「虛擬實境VR」及「模擬系統」2大主題，包含城鎮戰鬥場景VR、無人機飛行模擬器VR、官將與宋江陣VR互動遊戲等，將冰冷科技與溫熱的傳統文化相互結合，讓視、聽、觸覺獲得最大震撼與滿足。

王定宇表示，從南科的蓬勃發展到中硏院、中科院、微軟AMD研發中心等紛紛落腳沙崙智慧城，台南已從歷史首都蛻變為歷史科技大城，今年度台南資訊月15日起跑，中硏院也將可供揭露的國防科技，透過模擬器VR互動方式，讓民眾對國防科技有更深沉的認識，歡迎有興趣的民眾踴躍到場，共享這場科技盛宴。

立委王定宇（左四）今下午邀集中科院、台南電腦公會等單位，共同為台南資訊月電腦展活動宣傳，展現台灣國防AI科技應用的實力。記者萬于甄／攝影
立委王定宇（左四）今下午邀集中科院、台南電腦公會等單位，共同為台南資訊月電腦展活動宣傳，展現台灣國防AI科技應用的實力。記者萬于甄／攝影

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