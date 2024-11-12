王定宇為台南資訊月宣傳 面對風波這樣說

民進黨立委王定宇近期遭狗仔葛斯齊爆出桃色緋聞風波，爭議不斷，王定宇昨委由律師、團隊執行長到台南地檢署按鈴申告，由於爆料時機點相當敏感，是否與2026台南市長黨內初選有關，外界也有諸多揣測，對此，王定宇說，「現階段猜動機沒有意義」，更會搗亂偵查方向。

王定宇今再度強調，對方所提供的場景、顯示出來的對話，「有沒有參加過，我自己最清楚」，所以那就是純然的假造，真的是很無厘頭的事情，且「他（葛斯齊）也在賭小英總統不會出來作證」，不過「自己已經提告」，現階段就是要先把壞人繩之以法。

王定宇日前因批劉德華為「媚共藝人」遭網友開酸，近期又被狗仔葛斯齊爆料桃色緋聞截圖，雖話題風波不斷，但心情似乎未受影響，今下午邀集中科院、台南電腦公會等單位，共同為台南資訊月電腦展活動宣傳，展現台灣國防AI科技應用的實力。

今年度台南資訊月15日至18日在大台南會展中心登場，此次邀集中研院展出「虛擬實境VR」及「模擬系統」2大主題，包含城鎮戰鬥場景VR、無人機飛行模擬器VR、官將與宋江陣VR互動遊戲等，將冰冷科技與溫熱的傳統文化相互結合，讓視、聽、觸覺獲得最大震撼與滿足。