報導美國大選詞彙爭議 TaiwanPlus：全球公媒常用

公視經營的TaiwanPlus日前處理美國大選，提及總統候選人川普時使用「被定罪的重罪犯」詞彙引爭議。公視今天再發聲明指出，全球公媒皆普遍使用這詞彙，這次爭議是用在不當敘述脈絡。

TaiwanPlus在公視官網上聲明指出，有關美國總統選舉期間的報導係依循公視製播準則PTS BroadcastingGuidelines及TaiwanPlus Writing Style Guide處理，並參考全球公共媒體的做法。

TaiwanPlus指出，英國公視BBC、加拿大公視CBC、澳洲公視ABC及美國公視PBS等皆於報導中稱呼參選人及當選者川普（Donald Trump）係「被定罪的重罪犯」（a convicted felon）；美國總統當選人川普涉及若干官司，並曾被定罪是事實，公共媒體基於事實進行報導。

TaiwanPlus經初步檢討，認為依循各國公共媒體的做法，可使用被「定罪的重罪犯」在報導中，但不應使用在不妥當的敘述脈絡，例如簡化美國總統選舉為女性及重罪犯之間的選擇，因此將影片暫行下架。

公視基金會決定將此項爭議依法規提交14日召開的自律委員會進行討論，諮詢傳播領域的專家及學者，為相關的報導制定更為細緻的準則。