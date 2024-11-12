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影／柯文哲誇「漂亮又聰明」是性騷？ 戴湘儀還原現場
民眾黨主席柯文哲繼司法案件後，再深陷性騷風波，網紅「四叉貓」指出柯本來就「愛虧妹」，還貼出柯誇讚女記者的影片。該影片中女記者為現任新北市議員戴湘儀，她今還原當時情況表示，只是日常採訪互動，當中並無不妥及不舒服，大家不應柯現在的處境而落井下石。
柯文哲遭媒體人璩美鳳指控性騷，璩表示，柯曾撫摸她的手臂，還誇她「妳的皮膚好好喔！」，「四叉貓」感慨，「柯文哲愛虧妹又不是新聞」，並於社群貼文放上與女性記者互動的側拍影片，當中柯頻誇女記者「妳這套衣服很漂亮！」、「身材要夠才可以穿」，一次採訪過程中也被說這位「漂亮的女記者」比較聰明，而該名女記者正是戴湘儀，引發各界討論。
戴湘儀今下午於新北市議會出席審查會，並於中間休息時間接受記者採訪，她感嘆自己又被牽扯進來，雖稍早有發澄清影片說明，不過還是要好好還原當時現場。
戴湘儀指出，有關「側拍影片」內容，她當時就是跑柯文哲路線的記者，當時各家電視台對柯都是從早跟到晚，記錄柯一整天的生活，很多採訪不是問完就結束，也會陪搭公車，邊吃便當邊聊天等等，當時就是在公開場合時的玩笑話，她本身沒有感到不舒服的地方；她認為，這沒有什麼不妥的地方，這就是普通的日常對話，誤會應該要解開。
戴湘儀認為，柯文哲就是一個很愛開玩笑的人，有什麼說什麼，有時甚至無厘頭，也許是為了要躲問題等，大家不應該因為柯文哲司法案件的情況而落井下石。
另外，有關有次採訪過程中，柯文哲邊走邊受訪，對著戴湘儀說「這位漂亮的女記者比較聰明」，戴也還原，當時是因為柯文哲在回應與前總統蔡英文的議題時，描述比較複雜，她重複確認當時語意，不知道怎麼會再被拿出來講，且扭曲成這樣。
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