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消防法修正案三讀通過 劉世芳：盼回應社會對消防員保障期待

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過消防法修正案，內政部長劉世芳表示，將持續推動促進消防人員救災安全從法制面到執行面各項計畫。圖／報系資料照片
立法院今三讀通過消防法修正案，內政部長劉世芳表示，將持續推動促進消防人員救災安全從法制面到執行面各項計畫。圖／報系資料照片

立法院今三讀通過消防法修正案，內政部長劉世芳表示，此次有兩大重點，分別是增訂消防人員安全衛生防護專章，強化消防員職安保障，另為強化吹哨者機制，增進公共安全；盼能回應社會對強化公共安全、落實消防人員工作安全保障的期待。

劉世芳表示，本次修法是因應去年屏東明揚大火及近年來消防人員殉職事件，及社會對公共安全及消防人員工作安全高度期待；此次有兩大重點，分別是增訂消防人員安全衛生防護專章，強化消防員職安保障；另為強化吹哨者機制並提升企業落實自我風險管理，增進公共安全。

劉世芳說，在增訂職安專章方面，修法後將由中央成立安全衛生諮詢會並提出政策建議，也在各級消防機關成立專責單位及人員，擴大基層消防員參與機制，明定各級政府應優先編列相關預算；各消防機關如有違規情形，將處3萬至30萬罰鍰。

強化吹哨者機制部分，擴大危險物品場所揭弊者範圍，將原從事危險物品工作行為人，擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入一定比例提充獎勵金等。

劉世芳表示，感謝立委就吹哨者機制強化、倉儲與實驗室入法、義消人員適用安全衛生防護事項等多項課題提出寶貴意見，讓消防法修正更完備。

劉世芳強調，藉本次消防法修正，盼能回應社會對強化公共安全、落實消防人員工作安全保障的期待，並將持續推動促進消防人員救災安全的各項計畫，從法制面到執行面，有效達到修法目標，強化全國人民生命及財產安全保障。

劉世芳 消防人員

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