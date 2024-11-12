新北餵藥案遭王婉諭告誹謗獲不起訴 王鴻薇：出來道歉

新北市幼兒園餵藥案去年沸沸揚揚，時任立委、時代力量黨主席王婉諭公布被指控餵藥的老師個資，國民黨立委王鴻薇當時舉行記者會，為有關老師發聲，遭王婉諭以誹謗罪提告。今確定不起訴處分，王鴻薇批王婉諭「惡人先告狀」，應向有關人道歉。

王鴻薇說，王婉諭過去擔任立委時，為了炒作餵藥案，公布新北市幼兒園疑餵藥案的教師個資。當事人何老師求助無門，請她開記者會，控訴王婉諭傷害第一線幼教人員。「但王婉諭卻把何老師對她的訴求，以誹謗罪名義對我提出告訴，今天確定不起訴處分，感謝檢察官明察秋毫」。

王鴻薇表示，餵藥案時至今日早已真相大白，新北市板橋區某幼兒園疑餵藥與體罰案，數名家長對園長及教師等人提告傷害、妨害未成年人身心健全發育、違反藥事法與毒品危害防制條例罪，新北地檢署去年以證據不足不起訴處分。王婉諭向整個社會示範了，什麼叫做「惡人先告狀」，何老師至今也未受到王婉諭的任何道歉。

王鴻薇強調，政治是一時，老百姓的生活是一世，王婉諭為了自己的政治利益，操弄國人的獵巫心態，對幼教界、以及第一線幼教老師造成影響還有家長的信任，都是相當大的傷害，王婉諭應該出來面對社會，也向這些辛苦的幼教老師，致上最深的道歉。

王婉諭則說，整起事件是王鴻薇刻意的政治攻擊。針對王鴻薇是否涉及「加重誹謗」的部分，她尊重檢方調查的結果，也理解政治人物的言行確可受公評。