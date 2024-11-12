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林佳龍：台海和平為各國核心利益 應以國際關係思考

中央社／ 台北12日電
前總統蔡英文5月頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」。圖／總統府提供
前總統蔡英文5月頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」。圖／總統府提供

外交部長林佳龍11日接見日本前外務省大臣官房長垂秀夫，他於社群媒體表示，垂秀夫是台灣人赴日免簽的重要推手，兩人會上談及，台海和平已成為各國的核心利益，兩岸關係必須放在國際關係的架構中思考。

林佳龍於臉書發文表示，他11日接見垂秀夫時表示，兩人上次見面是在5月間，垂秀夫獲前總統蔡英文頒贈「大綬景星勳章」，以表彰其對台日關係的卓越貢獻；垂秀夫是台灣旅客赴日免簽的重要推手，如今台灣人買張機票、帶上護照就可以去日本旅遊，必須感謝垂秀夫的努力。

林佳龍指出，垂秀夫自40年外交生涯退休後，不僅展開攝影藝術家的新生涯，也於日本立命館大學進行兩岸與台灣問題研究；他轉述，垂秀夫致詞時重申，日本及國際社會必須瞭解台灣的重要性。

林佳龍提及，兩人會上談及中國崛起所帶來的經濟與安全挑戰，中國企圖改變以規則為基礎的國際秩序，全世界民主國也認知到中國威脅，因此台海和平已成為各國的核心利益，兩岸關係必須放在國際關係的架構中思考。

林佳龍表示，台灣半導體產業「技術深耕台灣，產線布局全球」，是台灣國力的延伸，而日本在半導體材料供應鏈上具有良好基礎，台日在半導體領域的合作可強化產業整體競爭力；同時，台美在半導體供應鏈中「美國設計、台灣製造」上下游分工明確，雙方都能從中互惠互利。

林佳龍說，感謝垂秀夫多年來為促進台日兩國交流合作所作的貢獻，期盼他未來持續發揮影響力，為深化台日關係奠定穩固基礎，也讓台灣和日本攜手為區域安全與經濟發展貢獻心力。

半導體 日本 林佳龍

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