朝野協商無共識 翁柏宗條款周五立法院會闖關

立法院長韓國瑜今日召集朝野協商，其中一案為「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正草案」協商，不過全案無共識，本周五送院會處理。

立法院會今年7月三讀修正NCC組織法，刪除萬年委員條款，任期改為四年且僅能連任一次，不得再任。同時通過附帶決議，要求本屆NCC委員比照現任主委陳耀祥宣示，不再接受行政院提名，也不再接受延任，主動辭職。依NCC組織法第16條，施行日期由行政院以命令定之。行政院遂以此主張，NCC副主委翁柏宗仍具有代理主委資格。

在野黨認為，NCC組織法第16條未修，留下行政院鑽法律空白的巧門，故主張修法。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今在協商中表示，上會期民眾黨團提案本就有押施行日期，但未獲支持。這次提案要讓補足NCC組織法施行日期握在行政院手中的問題，不會產生溯及效力。現在日期不好押，何時公布處於不確定狀態，看秘書長或議事處有無具體建議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，本周五院會已經排上，院會會處理此案，此案處理完後，總統公告後3天生效，差不多10天內，總統公告生效為基準點就可以。可能要補提名，後面照程序再來。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇表示，遺憾行政院小動作太多，對於立法院通過的法律條文無法實施，今天才會再修法NCC組織法第16條。NCC應該保持獨立超然，行政院應尊重立法權還有立法後的行使，小動作不必要。國民黨團、民眾黨團一致，希望盡快讓缺憾、行政院搞的小動作得以補正。

民進黨團幹事長吳思瑤反駁王鴻薇稱行政院是搞小動作的說法。她接著細數，法務部、文化部等部會，以及多個行政機關的組織法，都明定「由行政院以命令定之」。立法院修法，要給機關時間因應。依法論法，民進黨團認為現在條文，「由行政院以命令定之」是穩定的。

黃國昌質疑，這次NCC組織法修正，有動到組織、原則、業務嗎？都沒有。怎麼會有讓行政院決定的理由？荒謬現狀就是現在這樣，讓不具備資格的人違法代理NCC主委。7月16日二、三讀NCC組織法時，要把萬年延任條款廢止，這個目的被空洞化，行政院長卓榮泰一天不施行，萬年延任條款就持續存在。

因無共識，韓國瑜宣告，NCC第16條修正草案保留，送院會處理。本案院會進行處理前，由各黨團推派1人，依民眾黨團、民進黨團、國民黨團順序輪流發言，每人發言時間為3分鐘，發言完畢後即依提出先後進行各黨團版本之處理。