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陳時中稱餐敘美女是「醫師」 王鴻薇：能否逐一介紹

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇說，希望陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能否逐一介紹，「誰跟她一起參加晚宴後，可以讓他如此開心離開？」記者張睿廷／攝影
國民黨立委王鴻薇說，希望陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能否逐一介紹，「誰跟她一起參加晚宴後，可以讓他如此開心離開？」記者張睿廷／攝影

行政院政務委員陳時中遭國民黨立委王鴻薇爆料今年8月與時任中華開發資本資深副總的王必勝聚餐，臨走時還有穿著低胸、身材火辣的女性歡送。國民黨立委王鴻薇說，希望陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能否逐一介紹，「誰跟她一起參加晚宴後，可以讓他如此開心離開？」

王鴻薇指出，根據爆料人給她的照片，今年8月6日晚間．時任中華開發資本公司副總王必勝、行政院政務委員陳時中，開發金控集團高階主管，在台北市信義區基隆路一段的餐廳餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後美女們還站成一排送客，重情重義重粉味。

陳時中辦公室對此，針對遭特定人士偷拍及不實指控予以駁斥，並指當天是友人的餐敘，與王必勝同時受邀，而畫面中的女性皆為醫師，來自急診、口腔外科等不同的專業領域，「都是非常優秀可敬的醫界夥伴」，不容惡意的抹黑及造謠。

王鴻薇下午受訪表示，陳時中過去選舉時就曾被爆出吃完飯、喝完酒伸出鹹豬手的事件，夜生活一直都很豐富精采，縱使說同桌的是醫師，不過為何總是都跟美女一起酒足飯飽呢？還被美女送上車？陳時中開心的樣子顯而易見。

王鴻薇最後表示，政府高官交際應酬不全是私生活領域，尤其應酬是否牽扯到政府資源，陳時中、王必勝的聚會場所到底談什麼？不要四兩撥千金。請行政院調查，陳時中這些餐會跟業務到底有沒有關係？

王必勝 王鴻薇 陳時中

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