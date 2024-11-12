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【重磅快評】鴨血店因「祖國」被出征 史麥塔納也哭泣

聯合報／ 主筆室
台中市一家知名麻辣鴨血名店的分店因飲料封膜上印了「我和我的祖國，一刻也不能分割」，結果被出征。圖／翻攝自Threads「___yoyo02」
台中市一家知名麻辣鴨血名店的分店因飲料封膜上印了「我和我的祖國，一刻也不能分割」，結果被出征。圖／翻攝自Threads「___yoyo02」

台中市一間麻辣鴨血店的分店，因為店內販售的飲料封膜上，印了「我和我的祖國，一刻也不能分割」，結果慘遭出征。逼得創辦人出來公開道歉，說封膜是淘寶買的，不是他的立場，更不是他的本意。不過，是否能「平息眾怒」，仍未可知。

這幾年，關於「祖國」二字的爭端還真的不少。原因之一是大陸官方鼓吹民族主義和愛國主義，動輒「祖國」；原因之二，是不少台灣藝人政治表態「支持統一」，也常以「祖國」為名。今年以來，就有不少台灣到大陸發展的藝人因為發表了「祖國論」，遭綠營支持者大加撻伐，質疑其忠誠。

雖說如此，但因此對於「祖國」二字如此敏感，還是讓人無法理解。以這次麻辣鴨血的封膜文字看，雖然「我和我的祖國，一刻也不能分割」，是出自藝人王菲的歌曲「我和我的祖國」，但這段文字的「祖國」到底為何，其實並沒有明確指陳。

換句話說，就「台派」而言，如果要說「台灣是我的祖國，一刻也不能分割」，也是毫無違和感的。甚至進一步看，古今中外，對於「祖國」並沒有明確定義，有民族上的，有文化上的，有政治上的，甚至有情感上的，就算是真的認為祖國是中國，又有什麼好出征、質疑的？有何必要一看到「祖國」就跳腳？

這種心態，很像是近年很流行的「支語警察」，一天到晚在網路上抓「誰用了中國用語」，還因此鬧了不少笑話。近來甚至還有「台派」網紅宣稱，「凡是1949年以後到台灣的出現的食物，都不能代表台灣」，結果被問到「珍珠奶茶呢？」就無語了。說穿了，這種「看到祖國或大陸用語就跳腳」的情緒，更多的，還是一種缺乏自信的表現。如果對自己有自信，何懼誰用了甚麼名詞？

其實，關於「祖國」最有名的藝術作品，當屬捷克作曲家史麥塔納在19世紀完成的交響詩「我的祖國」。其中「莫爾道河」更是蕩氣迴腸，已是舉世傳唱的名曲。如果史麥塔納有知，知道「祖國」一詞被如此狹隘定義、禁用，大概也會悲從中來吧。

我的祖國 珍珠奶茶

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