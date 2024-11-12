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新建物增設光電標準 環團籲90坪以上義務裝設

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北信義新城社區共10棟總裝置容量147KW每年約可帶來近100萬電費收入。圖／地球公民基金會提供
台北信義新城社區共10棟總裝置容量147KW每年約可帶來近100萬電費收入。圖／地球公民基金會提供

再生能源發展條例」規範新增改建達一定規模建物，須建置一定比例太陽光電，最晚今年底前將預告草案。內政部國土署近來多次舉行研商會議，環團持續倡議，質疑目前建築面積達1000平方公尺（約303坪）以上才須強制約束，相當94%的建築物都免裝，痛批政策破功。

內政部國土署今天下午2時召開「建築物設置太陽光電」具體措施第8次研商會議，針對「再生能源發展條例」12-1條〈建築物設置太陽光電發電設備標準〉進行條文討論。

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會、綠色公民行動聯盟，以及多個關注國內再生能源發展的民間團體共同發表聲明，質疑國土署以「為求新制度穩健」為由，而不願下修設置的義務面積，將會錯失建物光電扮演淨零要角的關鍵時間點。

聲明中提到，依現行草案內容，若維持1000平方公尺以上的設置標準，未來將會有高達94%以上新增、改建建築物，將無需負擔裝設太陽光電義務。此舉無助於使屋頂光電如實普及民間，更可能無法涵括目前主流的小型、微型新建案，一般民眾難以加入能源轉型行列，無法從能源消費者成為能源產消者。

此外，聲明中提到，內政部主責推動的「淨零建築目標」，以及經濟部《能源用地白皮書》所揭示的「屋頂型光電優先」、「光電設備普及化」原則，恐都因為設置面積過於寬鬆，導致國家淨零戰略及2026年20GW的光電目標，產生「政策矛盾」，甚至「提前破功」。未來，當既有建物也必須邁向創能、節能並存的淨零建築時，建築業者若此時規避光電裝設義務，將變相轉嫁給民間，造成民眾必須負擔更大的生活成本。

聲明中提到，民間團體站在監督與倡議2050年落實國家淨零政策、普及再生能源、符合淨零建築目標，並避免建築業者轉嫁光電裝設責任等角度，強烈呼籲內政部國土管理署，將屋頂光電的義務設置門檻，下修至300平方公尺（90坪），擴大涵蓋率至20%的新、增、改建建物數量。

聲明中也提出三項〈建築物設置太陽光電發電設備標準〉草案及未來建議，除了下修「新建建築物」設置光電的義務建築面積為300平方公尺；設置2年一期滾動檢討條款，趕上歐盟國家2029年後「所有新建住宅建築」設置光電的腳步；子法預告後應積極進行社會溝通，讓屋頂光電政策進一步提高社會信任度。

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