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被曝與陳時中餐敘低胸美女送客 王必勝回應了
國民黨立委王鴻薇今天指出爆料，行政院政務委員陳時中於今年8月6日晚間，與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管在台北市信義區的餐廳餐敘，會後還被拍到與香肩美女比肩而出，「重情重義重粉味」。王必勝於臉書發文指出，當天在座女士都是牙醫師及醫師，「建議委員發文先做查證，感謝。」
王必勝於臉書發文指出：
敬覆王鴻薇委員
1.8月6日，應牙醫師公會全聯會邀請前往參加餐會，席間除本人外沒有任何中華開發的人員。
2.當天在座女士大都是牙醫師及醫師。賓客共有20幾人，大家聚會交談熱絡，但問我談了什麼，我真的不記得了。
3.建議委員發文先做查證，感謝。
王鴻薇今天質疑，陳時中果真是王必勝永遠的長官，即便兩人已經離開衛福部，還是飯局不斷，只是這飯局中談的是什麼，與王必勝詭異的職涯有沒有關係？都讓人相當質疑。王必勝於臉書做出以上回應。
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