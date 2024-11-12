逾百律師11月16日守護憲法遊行 籲拒絕憲訴法修惡

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，153名律師認為此修法適用結果有實質癱瘓憲法法庭危險，發起11月16日守護憲法遊行。發起人之一、律師李荃和說，若修法通過，恐侵害人權與民主。

國民黨立委提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判作成門檻提高法定總額的2/3。若修正後，憲法裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」的153名律師指出，若修法通過，將使憲法法庭的運作完全停擺；律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視嚴重破壞台灣民主法治的修法提案將三讀通過，號召律師穿著律師袍走上街頭，站出來共同守護台灣的自由民主法治。

發起遊行的律師團體今天在台大校友會館舉辦記者會，由律師林俊宏、范瑞華、錢建榮、洪偉勝、李荃和、賴中強等人代表出席。

林俊宏指出，過去憲法法庭的裁判，多為處理人民的基本權利，若此次修法通過，將使民眾權益被實質剝奪。

范瑞華表示，朝野要把人民的基本權利放在心裡，若修法通過，將使憲法法庭無法運作。

洪偉勝指出，若大法官人數不足，屆時受害的反而是立法院。

李荃和表示，立法院此次修法影響憲法法庭運作，恐侵害人權與民主。

錢建榮指出，若要規定大法官總額，應有相關配套措施，但立委這樣的修法，將造成嚴重的憲政危機。

賴中強表示，發起遊行的律師團體希望維繫憲法法庭基本人權最後守護者與權力分立最後仲裁者的角色。