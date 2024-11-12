主動交保護費減籌碼 陳玉珍轟政府不懂跟大國談判

亞太經濟合作會議（APEC）年會在即，對於是否可能藉機表達我方有意加入CPTPP，國民黨立委陳玉珍今日表示，要加入CPTPP困難重重，我方如果主動交保護費，恐使籌碼愈來愈少，不懂跟大國如何談判。

陳玉珍表示，台灣要加入CPTPP困難重重，美國自己都退出相關國際組織。川普當選，川普以美國優先，不會無緣故支持台灣。我方如果要加入國際組織，需要的是大國援助，但美國總統拜登即便強調民主同盟，連美國自己都在退出國際多邊組織，現在換成川普，更不可能去加入這些組織，除非是對美國有利的組織。

陳玉珍表示，貿易保護主義已經興起，川普聲稱要加關稅，台灣要加入國際組織，中國大陸不同意，兩岸關係不佳，美國也不支持，美國要求國家最大利益。我國政府現在進退維谷，政府要想好國策，方向要怎麼走。

陳玉珍提醒，如果完全靠一邊，最後交了很高的保護費，或是在對方還沒開價的情況下，就主動說要交多少，我方籌碼會愈來愈少，這是不懂得怎麼跟大國（談判）。川普是商人，跟商人交易不是一下子就說要給很多，在兩大強權維持適度平衡，才是對台最有利作法。