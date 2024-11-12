翁曉玲指反修憲訴法是少數 綠黨團：確定單挑全律會專業？

國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，153名律師預計周六上街抗議。民進黨團書記長蔡易餘表示，全律會的組成絕對沒有政黨傾向，但翁曉玲卻還譏笑這些人都是綠營律師。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，「確定要單挑1萬2千多人的律師專業？」

蔡易餘表示，本周六有超過100多名律師號召抗議翁曉玲修憲訴法，用立法權沒收人民訴訟權，因為翁曉玲不希望國民黨擴權法案被宣告違憲，「變相從大法官下手」，因此修法讓大法官未來難以組成憲法法庭。

蔡易餘說，只要讀過法律、了解權力分立原則，都不會贊成修法，屆時會有很多法律人站出來，但翁曉玲卻還譏笑這些是少數、綠營的律師，「全律會絕對沒有政黨傾向」，國民黨應正視法律界的聲音。

「藍白只是為了對司法權報復。」吳思瑤表示，全國律師公會由1萬2千多名跨越黨派律師組成，難道翁曉玲認為這1萬2千多人的律師專業比不上她嗎？居然要單挑全律會，「翁曉玲你確定要單挑嗎？」她說，全律會聲明也點明藍白修法對憲政制度危害顯而易見。