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稱幫美國站衛兵 陳玉珍：應該付錢給中華民國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

川普確定入主白宮，金融時報報導，我國擬花150億美元（約合新台幣4878億元）向美國軍購。國民黨立委陳玉珍今日表示，是中華民國替美國站衛兵，怎麼不付中華民國錢？她還比喻，女人如果去貼男人，男人會珍惜女人嗎？要把自己的位子放高。

金融時報報導，台灣擬購買總值超過150億美元（約台幣4878億元）的大批美國武器，包括神盾驅逐艦，藉此向即將上任的川普政府表明加強防禦中國大陸的決心。

陳玉珍說，即便政府想提出很高的軍購案，也不是一開始就說要買5千億，川普是商人，一定說5千億不夠，是不是該交一兆、兩兆。我方是否該逐步提出？5千億變成底線，而不是天花板，政府有沒有懂國際談判的人才？談判就是給跟與，政府花5千億絕對不夠。

陳玉珍認為，兩岸關係不好是因為政府不懂如何維持兩岸，不能完全偏向一邊，我方等於是把自己生存的權柄交在美國手上。應該是反過來，美國怎麼不想中華民國在第一島鏈，幫美國站衛兵，怎麼不付中華民國站門口的錢？反過來跟美國說，「我不幫你站衛兵了，我要跟大陸往來，美國要不要反過來付我錢」？

陳玉珍強調，美國目的是要抑制中國發展，希望美國變強大，中國大陸愈來愈弱，我方要懂得左右周旋，不是自己靠過去，被對方予取予求。

陳玉珍看著面前的媒體記者，表示「各位都是女性記者，如果有一個男人，你一直去貼他，他會更珍惜你嗎？他一定會要更多。左右周旋的情況下，他才會覺得你是值得珍惜的。」怎麼會變成我方去付保護費？把自己的位子放高一點。

美國 陳玉珍

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