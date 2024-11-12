快訊

台灣美食成日本超商「限定商品」！台網羨慕：為什麼我們沒有

川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

立院周五戰「翁柏宗條款」三讀 選罷法升連署門檻再等等

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜下午將召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜下午將召集朝野協商。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商討論「NCC組織法」修正案、考試院與司法院人事同意權等，但臨時加列「選罷法」修正案，遭民進黨團質疑國民黨周五將突襲闖關。立法院今天下午召開程序委員會，會中通過國民黨增列討論事項，未有「選罷法」修正案。

對於綠營質疑國民黨恐周五院會要闖關「選罷法」修正案。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，目前沒有聽說此事，任何法案總是要經過協商程序，國民黨「排也不行、不排也不行」，民進黨又是用各式各樣理由阻擋法案。

立法院今天中午召開程序委員會，討論11月15日、11月19日院會議程。國民黨團與民眾黨團聯手再度擋下，民進黨立委沈伯洋等人提出攸關管制立委赴中的「兩岸人民關係條例」修正草案，以及民進黨立委李柏毅等人提出限制舉手表決的「立法院議事規則」修正草案。

國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手通過國民黨提案的院會討論事項，確定本周院會將排審攸關NCC主委翁柏宗去留的「國家通訊傳播委員會組織法」修正案，攸關法院、檢察官助理法制化的「法院組織法」修正案等。值得注意的是，國民黨未列加嚴罷免連署程序的「選罷法」修正案。

至於政壇傳出藍營對推動攸關NCC委員萬年條款施行日期的「NCC組織法」第16條修正案，立場鬆動？王鴻薇表示，「沒有聽說」，今天下午朝野協商有結果，國民黨團本周五就會力拚二、三讀過關。

對於民進黨團提議朝野協商討論考試院、司法院人事同意權等事項，卻未列NCC委員人事案？王鴻薇表示，民進黨未排NCC人事案，主要是賴政府想改推自己的人，但還是沒找到人選，賴清德把這批NCC委員送上斷頭台後，就會順勢換上自己人馬。不過賴清德提名人選不尊重在野黨意見、「想整碗捧去」，不管提誰在野黨也絕對不會接受。

NCC 國民黨 民進黨

延伸閱讀

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

指王婉諭洩疑餵藥案教師個資 王鴻薇獲北檢不起訴

財劃法爭議宣布休息後遲未現身 藍委協尋主席賴惠員

公視委外記者稱川普「重刑犯」 王鴻薇：丟臉丟到國際

相關新聞

控柯文哲撫摸騷擾 璩美鳳：在會議室的動作讓我驚呆

媒體人璩美鳳今天指控，民眾黨主席柯文哲性騷擾，過去曾經抓起手臂前後撫摸，事後卻未珍惜公開道歉的機會，「腦袋跟作法如此，我...

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中8月與時任中華開發資本公司副總王必勝、開發金控集團高階主管餐敘，還被...

查柯文哲政治獻金金流 檢傳喚皇昌營造董座江程金作證

台北地檢署追查京華城案，持續比對金流，為了釐清民眾黨主席柯文哲所涉政治獻金，今天通知皇昌營造董事長江程金到案說明，江程金...

心臟動刀後重返「戰情室」 趙少康：體力仍未恢復

中廣前董事長趙少康日前透露動了心臟手術，手術時心臟停止3個小時。休養一個多月後，昨晚重回政論節目「少康戰情室」，趙少康說...

三大人事案今協商獨漏NCC？ 關鍵在翁柏宗條款

立法院今天將朝野協商三大人事案，民進黨立院黨團提案僅有考試院、司法院人事案。民進黨團向來主張，三大人事案一起接續審查，如...

盧比歐傳將任美國務卿 外交部不評論：持續廣結人脈

紐約時報指出，美國總統當選人川普預計任命友台的佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿。外交部今表示，外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。