立院周五戰「翁柏宗條款」三讀 選罷法升連署門檻再等等

立法院長韓國瑜今天下午將召集朝野協商討論「NCC組織法」修正案、考試院與司法院人事同意權等，但臨時加列「選罷法」修正案，遭民進黨團質疑國民黨周五將突襲闖關。立法院今天下午召開程序委員會，會中通過國民黨增列討論事項，未有「選罷法」修正案。

對於綠營質疑國民黨恐周五院會要闖關「選罷法」修正案。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，目前沒有聽說此事，任何法案總是要經過協商程序，國民黨「排也不行、不排也不行」，民進黨又是用各式各樣理由阻擋法案。

立法院今天中午召開程序委員會，討論11月15日、11月19日院會議程。國民黨團與民眾黨團聯手再度擋下，民進黨立委沈伯洋等人提出攸關管制立委赴中的「兩岸人民關係條例」修正草案，以及民進黨立委李柏毅等人提出限制舉手表決的「立法院議事規則」修正草案。

國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手通過國民黨提案的院會討論事項，確定本周院會將排審攸關NCC主委翁柏宗去留的「國家通訊傳播委員會組織法」修正案，攸關法院、檢察官助理法制化的「法院組織法」修正案等。值得注意的是，國民黨未列加嚴罷免連署程序的「選罷法」修正案。

至於政壇傳出藍營對推動攸關NCC委員萬年條款施行日期的「NCC組織法」第16條修正案，立場鬆動？王鴻薇表示，「沒有聽說」，今天下午朝野協商有結果，國民黨團本周五就會力拚二、三讀過關。

對於民進黨團提議朝野協商討論考試院、司法院人事同意權等事項，卻未列NCC委員人事案？王鴻薇表示，民進黨未排NCC人事案，主要是賴政府想改推自己的人，但還是沒找到人選，賴清德把這批NCC委員送上斷頭台後，就會順勢換上自己人馬。不過賴清德提名人選不尊重在野黨意見、「想整碗捧去」，不管提誰在野黨也絕對不會接受。