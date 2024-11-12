TaiwanPlus仍稱川普重刑犯 葉元之：外交人員的豬隊友

公視TaiwanPlus新聞用「重刑犯」形容美國總統當選人川普，引起軒然大波，文化部長李遠說該新聞已立即下架。不過，國民黨立委葉元之今發現，TaiwanPlus仍有其他新聞形容川普為「重刑犯總統」，簡直是外交人員的豬隊友，嚴重影響台美關係，要求行政院長卓榮泰徹底清查。

葉元之表示，事件發生一開始，李遠9日表示此事確實嚴重，文化部也在第一時間通知公共電視，相關新聞立即下架。公視更發布聲明，表示TaiwanPlus將啟動內部機制，檢討並審視採訪規劃與核稿程序，依循公視製播準則及TaiwanPlus撰寫風格指南，持續精進。

葉元之指出，然而爭議燒了這麼多天，他發現TaiwanPlus仍有用「重刑犯總統」形容川普的新聞。例如在川普支持者於海湖莊園附近慶祝川普勝利的新聞裡，TaiwanPlus寫到「and the first president who's a convicted felon.」，直指川普是第一位被定罪的重罪犯總統。

葉元之直呼太誇張，表示這凸顯文化部根本不把TaiwanPlus引發的爭議當一回事，也不認為會影響台灣對美關係，「內控到底出了什麼問題？」

葉元之表示，TaiwanPlus在公視預算書中說，要「說好台灣故事」， 讓世界看到台灣的多元面貌與價值，積極進行國際傳播，結果TaiwanPlus一再用英語新聞對全世界傳達，「川普是第一位當選美國總統的重罪犯」，這就是民進黨希望美國了解的台灣對美立場嗎？

葉元之批評，TaiwanPlus 4年花了58億元，這些都是民脂民膏，但當外交人員努力維繫台美關係的同時，公營媒體卻拼命扯後腿，用各種方式嘲諷美國總統當選人，簡直是豬隊友，卓榮泰應該出面好好整頓一番。

國民黨立委黃健豪表示，TaiwanPlus當初設定的時候，就是希望政府做莊的宣傳平台，彰顯的是所謂的台灣價值，再者該平台不是一個獨立自播的平台，是一個政府角色介入很深的平台，所以在這種情況下面，如果這樣子的觀點不處理，的確會讓美國人以為那是我國政府或我國人民的立場。