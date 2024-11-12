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查柯文哲政治獻金金流 檢傳喚皇昌營造董座江程金作證

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
皇昌營造董事長江程金到案作證。記者蕭雅娟／攝影
皇昌營造董事長江程金到案作證。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署追查京華城案，持續比對金流，為了釐清民眾黨主席柯文哲所涉政治獻金，今天通知皇昌營造董事長江程金到案說明，江程金帶著毛帽、口罩作證後不發一語離開。

今上午北檢傳喚3名證人，其中菱傳媒董事長施威全、皇昌營造董事長江程金，協助釐清政治獻金金流，2人前後作證後離開。施威全說，「今天是證人身分，其實檢察官也是辛苦，勞師動眾的」。江程金年紀大行動步伐較緩慢，他帶著毛帽、口罩遮住面容，面對媒體提問不發一語離開。

曾替柯文折打贏MG149案的律師袁秀慧，曾任台北市法務局長，協助到案釐清京華城案容積率從392％一路飆升至840％等始末。她今作證3.5小時後離開偵查庭，她一度到律師休息室稍作休息，隨後步出休息室，面對媒體她直言「偵查不公開」，不便對外說明，快速離開北檢。

菱傳媒董事長施威全到案作證。記者蕭雅娟／攝影
菱傳媒董事長施威全到案作證。記者蕭雅娟／攝影

京華城案 政治獻金 柯文哲

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