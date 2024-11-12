查柯文哲政治獻金金流 檢傳喚皇昌營造董座江程金作證

台北地檢署追查京華城案，持續比對金流，為了釐清民眾黨主席柯文哲所涉政治獻金，今天通知皇昌營造董事長江程金到案說明，江程金帶著毛帽、口罩作證後不發一語離開。

今上午北檢傳喚3名證人，其中菱傳媒董事長施威全、皇昌營造董事長江程金，協助釐清政治獻金金流，2人前後作證後離開。施威全說，「今天是證人身分，其實檢察官也是辛苦，勞師動眾的」。江程金年紀大行動步伐較緩慢，他帶著毛帽、口罩遮住面容，面對媒體提問不發一語離開。