盼韓國瑜勿過水 吳思瑤：今朝野協商都是超級核彈

立法院長韓國瑜今下午將召集朝野協商，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午在記者會表示，台電追加減預算並未排入是議程，反而今早被突襲選罷法，盼韓院長切勿過水，「今天朝野協商，各案都是超級核彈。」

民進黨立法院黨團今早開輿論記者會，吳思瑤先說，昨天財委會朝野為了確認上周議事錄再起爭執，甚至為搶麥克風再爆肢體衝突，最後中央地方官員枯等，國民黨違反攜帶麥克風，干擾整個議事進行、挾持官員，限制官員人身自由，議事錄本就不一定要當下確定才能進行議程，「但國民黨為讓上周三分鐘通過，生米煮成熟飯、要碾壓推進。」

民進黨立委李坤城更提出四大瑕疵，指出上周「三分鐘議事程序」有問題，包括沒有逐條討論、未停止討論即處理條文、表決違規、議事錄登載違規。

民進黨立院黨團書記者蔡易餘也說，藍營原先吵著要趕快開會，但首次休息後卻看到藍營衝去攔下官員，說沒有處理議事錄就不開會，「國民黨現在只顧著要通過搶錢，擴大權力法案，就是想要跟中央搶錢。」

吳思瑤也說，民進黨有發函給韓國瑜，認為針對上周財劃法嚴重議事瑕疵，應當循朝野協商程序，下午協商首先要處理的有幾大人事同意權，黨團希望在大法官釋字出爐後，針對人事同意權違憲部分必須補正，合憲程序馬上確認，就可啟動人事同意權進行，尤其考試院跟大法院盼在今天協商會議要議定行使，同意權後續程序明確化，就可以按部就班。

吳思瑤強調，民進黨團也有提議司法院人事同意權部分，期待韓院長可以一併完成協商，不希望讓違憲訴訟法修完後，再處理大法官人事同意權，不希望藍白政治意圖癱瘓憲法法庭。

至於台電追加減部分，吳思瑤說，最後沒有排入的是台電追加減預算，但今早確被突襲，昨天未出現在會議通知的選罷法，最新卻被排入，盼韓院長切勿過水，若只採取過水姿態，而非讓朝野對話，這周五可能就會進行表決大戰，「今天朝野協商，各個都是超級核彈。」民進黨立委洪申翰則強調，希望韓院長要堅守立法院長職責，讓朝野充分對話。