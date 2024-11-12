柯文哲假單快到期 中市黨部主委：藍綠都希望他下台勿中計

民眾黨主席柯主席因案羈押，他在8月29日請假黨主席職務3個月，假單在11月29日到期，屆時若未繼續請假，因為無法行使黨主席職權，民眾黨面臨必須推派代理主席局面。民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹說，請柯文哲趕緊開出假單，日期都可以不必寫，看他要請多久，中央委員會就會讓他請多久。

依照台灣民眾黨黨章第16條「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。」請假等於無法行使黨主席職權。

江和樹說，他最擔心的是柯文哲不請假，因為若不請假，假單到期後，會有派出代理主席的問題，目前黃國昌是中央委員，符合條件，蔡壁如不是中央委員，就沒有辦法提名。

他說，國民黨、民進黨都希望他趕快下台，但沒有柯文哲，民眾黨會變成什麼樣子？如果柯不請假，問題才嚴重。他是被政治迫害的，大家還要中計嗎？因此，請柯文哲趕緊開出假單，日期都可以不必寫，看他要請多久，中央委員會就會讓他請多久。

至於外傳柯文哲有意讓妻子陳佩琪接班？江和樹說，黨中央從未接獲這樣的消息，而且陳佩琪不是中央委員，並無資格擔任代理主席。