三大人事案今協商獨漏NCC？ 關鍵在翁柏宗條款

立法院今天將朝野協商三大人事案，民進黨立院黨團提案僅有考試院、司法院人事案。民進黨團向來主張，三大人事案一起接續審查，如今獨漏NCC人事案，關鍵在於藍營本周五將力拚三讀「翁柏宗條款」，若過關將會讓NCC提名名單，變成無效提名。

立法院會今天7月三讀修「國家通訊傳播委員會組織法」，刪除萬年委員條款，新法任期改為四年且僅能連任一次，不得再任；同時通過附帶決議，要求本屆NCC委員比照現任主委陳耀祥宣示，不再接受政院提名，也不再接受延任，主動辭職。由於依現行法，「本法施行日期，由行政院以命令定之」，政院以此主張，NCC副主委翁柏宗仍具有代理主委資格。

為反制行政院另闢巧門，民眾黨團及國民黨立委翁曉玲再提「NCC組織法第16條修正案」，將實施時間改成「自修正公布日施行」。換言之，只要此案在本周五三讀，待立院送總統及行政院，若在行政院未提覆議情況下，總統應於收到後10日內公布實施，翁柏宗就無法繼續代理主委。

此外，由於行政院在今年4月提名新任NCC委員，其中，翁柏宗為委員兼主委；若NCC組織法第16條修正通過，也將會落實NCC委員「任期改為四年且僅能連任一次，不得再任」條文，形同已送入立院的提名名單變無效提名。

民進黨立院團書記長蔡易餘表示，下午朝野協商人事案，確實不包括NCC，主因正是在野黨提案，讓人事案有了新狀況，必須先行排解；民進黨團立場不變，三大人事案刻不容緩，應盡快審查，呼籲在野黨別再耽誤人事案審查。